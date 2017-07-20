Песков снова объяснил, откуда в Крыму «немецкие» турбины

Москва, , 14:04 — REGNUM Газовые турбины для тепловых электростанций, строящихся в Крыму, произведены на территории России. Об этом вновь сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В Крым доставлены турбины, страной происхождения которых является Россия. Это все, что я могу сказать, мы это уже неоднократно повторяли», — заявил Песков.

Напомним, ранее крымские СМИ сообщили о тягачах, которые вечером 16 июля везли через город Феодосию укрытые брезентом цилиндрические предметы, напоминающие турбины. Первые сообщения об оборудовании, доставленном в Крым и, предположительно, являющемся продукцией немецкого концерна Siemens, появились в начале июля.

Тогда агентство Reuters сообщило, что немецкие газовые турбины для ТЭС поставлены на полуостров в обход санкций. После воссоединения Крыма с РФ европейским компаниям запрещено обеспечивать регион технологиями и оборудованием в сфере энергетики.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что строящиеся в Крыму электростанции получили турбины, изготовленные в России из российских компонентов. 11 июля компания Siemens обратилась в суд с иском против российской компании «Технопромэкспорт». Представитель концерна Вольфрам Трост пояснил, что турбины Siemens были поставлены в Крым в нарушение условий договора и вопреки ограничениям.

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