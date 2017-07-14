Siemens пока не рассматривает возможность выхода из российских активов

Берлин, , 17:28 — REGNUM Германская компания Siemens не подтвердила информацию ряда СМИ о возможности выхода концерна из ряда активов в Российской Федерации. Соответствующее заявление сделал сегодня, 14 июля, представитель Siemens Филипп Энч.

Он заявил, что компания Siemens не собирается участвовать в спекуляциях СМИ и в настоящее время оценивает возможные последствия ситуации с поставкой турбин в Крым.

«Мы не можем подтвердить спекуляции СМИ. Мы придерживаемся нашего заявления, обнародованного в понедельник (10 июля — ИА REGNUM ), о том, что рассматриваем дальнейшие последствия», — сказал Энч, отвечая на просьбу подтвердить информацию о возможности выхода Siemens из ряда активов в России.

Он подчеркнул, что с понедельника ничего не изменилось, и компания продолжает оценивать дальнейшие последствия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские власти заявили, что не располагают информацией о том, что Siemens рассматривает возможность выхода из ряда активов в России, о которой сообщили немецкие СМИ.

Напомним, германская газета Wirtschaftswoche со ссылкой на источники написала 14 июля, что Siemens рассматривает выход из совместных предприятий в России — ООО «Сименс технологии газовых турбин» и «Интеравтоматика».