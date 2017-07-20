Москва, 20 июля, 2017, 08:13 — ИА Регнум. В России продолжает сокращаться уровень потребления спиртных напитков и смертность от алкогольных отравлений. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РФ.

Цитата из к/ф «Осенний марафон». Реж. Георгий Данелия. 1979. СССР Хорошо сидим!

По данным министерства, в 2012 году смертность от отравлений спиртным составляла 11,4 на 100 тыс. человек. При этом ежегодно население страны потребляло 12,4 литра алкоголя в расчете на одного человека.

В 2016 году показатель смертности сократился до 5,6 на 100 тыс. человек, а потребление алкоголя — до 10,3 литра в год на человека. Этому предшествовало принятие в 2012 году федерального закона, запретившего размещать в печатных и электронных изданиях рекламу алкогольных напитков, включая пиво.

В Минздраве отмечают, что итогом злоупотребления алкоголем, а не алкоголизма, становится основная часть социальных, экономических и личных проблем населения. Согласно данным 2015 года, 61% жителей России, употребляющих спиртное, отдает предпочтение крепким напиткам, 39% выбирают слабоалкогольную продукцию.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июля стало известно об инициативе Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины (ГНИЦПМ) Минздрава, предполагающей запрет продажи спиртосодержащих напитков в выходные дни. Авторы идеи считают, что такое положение может быть включено в Стратегию здорового образа жизни населения. Запрет позволит сократить масштабы злоупотребления алкоголем в стране.

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