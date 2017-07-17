«Известия»: В минздраве задумались над запретом продажи алкоголя в выходные

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С инициативой запрета продажи спиртосодержащих напитков в выходные дни выступил Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины (ГНИЦПМ) Минздрава. Об очередной мере по борьбе со злоупотреблением алкоголя сообщают 17 июля «Известия».

Вопрос о запрещении продажи алкоголя в выходные может быть включен в Стратегию здорового образа жизни населения, однако единства по этому поводу до сих пор не удалось достичь.

Инициаторы отмечают, что несмотря на то, что право ограничивать продажу спиртных напитков во времени принадлежит субъектам Российской Федерации, в стране, как правило, такие ограничение не длятся больше суток. Отсутствие в федеральных нормативных документах ограничения на продажу алкоголя в выходные дни в ГНИЦПМ считают серьезным пробелом в государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем.

«Мы считаем меру ограничения продажи алкоголя в выходные дни эффективной. Но как это решение будет реализовано, минздрав решает совместно с другими ведомствами», — заявили в пресс-службе исследовательского центра.

Однако не все согласны с такой позицией разработчиков Стратегии здорового образа жизни. Так, в пресс-службе «Татспиртпрома» считают, что запрет продаж в выходные приведет к активизации торговли нелегальной продукцией.

С похожим мнением выступил председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов. По его словам, потребление гражданами России алкоголя в выходные дни значительно выше, чем в будни, и вряд ли потребители будут запасаться алкоголем впрок. Предложенная мера однозначно будет способствовать развитию теневого рынка алкоголя.