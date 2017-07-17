Минпромторг против введения запрета на продажу алкголя в выходные дни

Москва, , 22:02 — REGNUM Министерство промышленности и торговли Российской Федерации выступает против введения запрета на розничную продажу алкоголя в выходные дни. Соответствующее заявление сделал сегодня, 17 июля, заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

Чиновник считает, что запрет розничной продажи алкогольной продукции по выходным дням может привести к негативным последствиям.

«Если подобное предложение будет воплощено в жизнь, граждане, лишенные возможности приобретать в выходные дни легальный алкоголь, вынуждены будут приобретать нелегальный алкоголь или суррогаты, увеличится самогоноварение», — заявил Евтухов.

Замминистра считает, что подобный запрет вместо заявленной цели по снижению пьянства и алкоголизма повлечет за собой усиление этих явлений и увеличение нелегального оборота алкоголя. Евтухов отметил, что ему неизвестны примеры подобных запретов в цивилизованных странах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 июля стало известно, что в Министерстве здравоохранения обсуждается идея введения запрета на продажу алкоголя в выходные дни.

В Минздраве считают, что данное положение может быть включено в Стратегию формирования здорового образа жизни населения.