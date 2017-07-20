Новосибирск, 20 июля, 2017, 03:40 — ИА Регнум. В ходе обсуждения Меняйло напомнил, что президент страны Владимир Путин 9 июля подписал поручение по вопросам защиты прав российских граждан — участников долевого строительства. В соответствии с этим поручением высшим должностным лицам регионов рекомендовано обеспечить своевременную реализацию принятых планов-графиков по решению проблем обманутых дольщиков, регулярно информировать граждан о ходе их реализации, принимать меры по недопущению новых нарушений прав участников долевого строительства.

Sfo.gov.ru Сергей Меняйло провёл совещание по проблемам обманутых дольщиков в Сибири

По данным полпреда, сегодня в Сибирском федеральном округе 124 объекта признаны проблемными, заключено более 9 тысяч договоров долевого участия по ним. В региональные реестры граждан, признанных пострадавшими, включено более 2,7 тысячи человек. С начала 2017 года введено в эксплуатацию шесть домов из числа проблемных — в Горно-Алтайске, Иркутске, Новосибирске и Омске. До конца года планируется закончить строительство ещё 36 долгостроев.

«В соответствии с законом, гражданская ответственность застройщиков должна быть застрахована, финансовый механизм должен работать. Для улучшения динамики по таким объектам необходимо проанализировать ситуацию и организовать исполнение страховщиками своих обязательств», — отметил Меняйло.

Он также подчеркнул, чтобы не допустить возникновения новых проблемных объектов, особое внимание должно быть уделено системной работе с застройщиками, детальному анализу их деятельности. По его мнению, нужно работать на опережение, не дожидаясь появления новых проблемных ситуаций, и в этом вопросе нужно взаимодействовать с правоохранительными, контрольными и надзорными органами.

Нужно не забывать и о людях, считает Меняйло, они должны быть своевременно информированы о деятельности недобросовестных застройщиков, о ходе решения проблем, знать алгоритм включения в реестры граждан, признанных пострадавшими.

Полномочный представитель подчеркнул, что в регионах Сибири должны быть сформированы актуальные реестры граждан, признанных пострадавшими, и исключать их из документа возможно только после получения жилья. По каждому объекту, включенному в категорию «проблемных», должен быть составлен расширенный паспорт, в том числе с информацией о способах привлечения средств для завершения строительных работ, утверждён график его ввода в эксплуатацию.

А в это время в регионах Сибири

Отметим, что в последнее время в некоторых сибирских городах обманутые дольщики перешли к активным действиям.

Так, в городе Новосибирске Новосибирской области 9 июля около десяти человек вышли на акцию протеста. В центре внимания оказался недостроенный дом на улице Зыряновской, который начали возводить еще в 2007 году, но дальше фундамента дело за десять лет не сдвинулось. Люди, вложившие свои денежные средства в этот объект, разбили палаточный лагерь возле жилого комплекса River House и растянули плакаты с критикой местных властей: «Гетто обманутых дольщиков», «Спасибо власти, мы — бомжи!» На установленных палатках размещены таблички с номерами квартир, в которых люди должны были бы жить.

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Спустя сутки под натиском правоохранительных органов палаточный городок протестующие свернули, но пообещали вернуться. А власти, рассказав о ходе событий по этому объекту, признались, что пока достроить дом нет никаких возможностей.

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Ранее в центре Новосибирска десятки обманутых дольщиков другого долгостроя объявляли голодовку. Люди не получили оплаченные квартиры в строящемся доме по улице Тульской. Из-за многолетней стройки объекта и незаконных схем люди даже не смогли получить договор долевого участия и до сих пор остаются с предварительными договорами.

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Прокуратура города проверила соблюдение законодательства в сфере долевого строительства жилых домов по ул. Тульской. Были установлены факты, «свидетельствующие о совершении мошеннических действий, направленных на завладение чужим имуществом граждан путем злоупотребления доверием при привлечении денежных средств на строительство многоквартирных домов». Возбуждено и расследуется уголовное дело.

После четырёх дней голодовки обманутые дольщики завершили акцию протеста в центре Новосибирска, но оставили за собой право её продолжить.

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3 июля во время парламентских слушаний на тему «Формирование эффективных механизмов защиты прав и законных интересов участников долевого строительства» выступил представитель обманутых дольщиков Новосибирска. Он рассказал, что на сегодняшний день в городе насчитывается 90 проблемных объектов, но работа с этими долгостроями не ведётся. После чего председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил министру строительства Новосибирской области Сергею Боярскому, что люди ждут ответов на конкретные вопросы по определённым проблемным объектам, а не обобщённых цифр.

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В городе Красноярске Красноярского края 11 июля дольщики компании «СибСтройИнвест» возвели палаточный городок на улице Грунтовой, 28а. В палатках люди намеревались жить, пока не будет конкретного проекта дальнейших действий, «пока чиновники не разработают конкретный план по достройке дома». По словам некоторых дольщиков, проблема с жильём не может решиться уже десять лет. А «обманутых дольщиков при попустительстве властей стало из 200 семей почти 450 семей».

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Известно, что 13 июля с обманутыми дольщиками с Грунтовой встретился мэр Красноярска Эдхам Акбулатов. По его словам, людям, которые купили квартиры в доме на Грунтовой, 28а, необходимо создать жилищно-строительный кооператив. Акбулатов отметил, что общался с губернатором края Виктором Толоконским, и «была достигнута принципиальная договорённость»: «Если жители создадут ЖСК, то им будет оказана финансовая поддержка из краевого бюджета». Сумма не уточняется.

Между тем, как сообщил депутат горсовета Красноярска Константин Сенченко, дольщики с Грунтовой всё еще живут в палатках.

«Я сегодня приехал на Грунтовую, 28а. Здесь находится палаточный лагерь обманутых дольщиков. Люди настроены очень серьёзно, они планируют здесь жить и зимой. Восторгаюсь их мужеством, но им действительно некуда деваться. Люди доведены до отчаяния», — написал Сенченко сегодня, 19 июля, на своей странице в Facebook.

По данным красноярского Заксобрания, по состоянию на начало 2017 года из 18 проблемных домов в крае оставалось восемь объектов застройщиков-банкротов, в которые инвестировали средства 550 человек — участники долевого строительства. В этих домах официально зарегистрировано несколько сотен пострадавших дольщиков.