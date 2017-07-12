Для завершения долгостроя в Новосибирске нет ни денег, ни инвестора

Новосибирск, , 10:23 — REGNUM Акция протеста обманутых дольщиков десятилетней стройки на улице Зыряновской в Новосибирске продлилась всего сутки. В палаточном лагере на месте котлована, где протестующие планировали провести не менее недели, на следующий день после начала протеста побывала полиция. Сотрудники правоохранительных органов прервали несанкционированную акцию, несмотря на то, что участок земли принадлежит ЖСК, пишет Sibnet.info. При этом обманутые дольщики уверили, что протестную акцию они продолжат обязательно, но когда и в какой форме, решат позднее.

В то же время на запроспо сложившейся ситуации со строительством жилого дома на ул. Зыряновской департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска сообщил, что возведением этого жилого дома занималось ООО «БКП-7». Стройка, которая началась в мае 2008 года, осуществлялась на земельном участке, находящемся в собственности.

«Для реализации строительства застройщиком были привлечены денежные средства порядка 135 физических лиц, с которыми заключены договоры долевого участия, предварительные договоры долевого участия и договоры займа. Строительство дома застройщиком остановлено на стадии заливки ¼ фундаментной плиты», — привели данные в новосибирском Депстрое.

Согласно предоставленным данным, решением Арбитражного суда Новосибирской области от 1 февраля 2010 года «БКП-7» признан банкротом. Требования 75 участников строительства, вошедших в реестр на предоставление жилых помещений, определением суда были погашены путем передачи прав застройщика ЖСК «Зыряновский». Требования ещё 33 участников строительства, вошедших в реестр денежных требований, не погашены из-за недостаточности имущества обанкротившегося застройщика. В ходе судебных разбирательств выявлено ещё 27 физических лиц, заключивших с «БКП-7» договоры по предоставлению жилых помещений. Всего пострадавших от деятельности этого застройщика оказалось 135 человек.

«При рассмотрении сложившейся ситуации на совещаниях в департаменте строительства и архитектуры Новосибирска обсуждались различные варианты защиты интересов всех участников строительства жилого дома по ул. Зыряновская. Для этого ЖСК, как застройщику проблемного объекта, было рекомендовано принять граждан, числящихся в реестре кредиторов, в ЖСК. Мэрией города новому застройщику выдано разрешение на строительство многоэтажного жилого дома от 4 июля 2014 года сроком действия до 4 июня 2016 года», — отметили в Депстрое города.

Как уверяют власти, сметные расчеты по возобновлению строительства жилого дома по ул. Зыряновской были проверены специалистами управления капитального строительства. Смета на завершение строительства составила 452 млн рублей. С учетом сбора дольщиками дополнительных средств по 16 тыс. рублей, дефицит средств, необходимых для завершения строительства, составит порядка 296 млн рублей.

«Завершение строительства многоэтажного жилого дома по ул. Зыряновской планируется за счет реализации масштабного инвестиционного проекта. Учитывая большой дефицит средств для завершения строительства, для его покрытия необходим земельный участок значительной площади — порядка 5—8 га. Количество свободных участков указанной площади на территории города Новосибирска ограничено. В настоящее время департамент рассматривает возможность участия нескольких инвесторов для завершения строительства указанного объекта. До настоящего времени в мэрию города Новосибирска заявки на участие в масштабном инвестиционном проекте с обязательством перечислить денежные средства на завершение строительства жилого дома по ул. Зыряновской не поданы», — подчеркнули ИА REGNUM в департаменте строительства и архитектуры мэрии Новосибирска.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 9 июля в Новосибирске дольщики очередного долгостроя вышли на акцию протеста — на этот раз в центре внимания оказался недостроенный дом на улице Зыряновской, который начали возводить еще в 2007 году, но дальше фундамента дело за десять лет не сдвинулось. Строительством дома на улице Зыряновской в Новосибирске занималась компания «БКП-7». Вначале планировалось, что жильё будет передано покупателям в 2010 году, потом — в 2011 году, но в 2009 году стройка и вовсе остановилась. В мае 2013 года директор строительной компании получил четыре года колонии за мошенничество. Он уже успел освободиться, в то время как дольщики продолжают бороться за оплаченные, но не полученные квартиры.

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Обманутые дольщики, не дождавшись действий со стороны местной власти, разбили палаточный лагерь возле жилого комплекса River House и растянули плакаты с критикой местных властей: «Гетто обманутых дольщиков», «Спасибо власти, мы — бомжи!» На установленных палатках были размещены таблички с номерами квартир, в которых люди должны были бы жить. На акцию протеста вышло порядка десяти человек, и в условиях палаточного городка люди планировали прожить как минимум неделю.

Не одиноки

Не так давно на акцию протеста выходили люди, не получившие также оплаченные квартиры, но уже в строящемся доме по улице Тульской. 5 июня порядка 30 человек объявили голодовку в центре Новосибирска из-за многолетней стройки объекта и схем, из-за которых люди даже не смогли получить договор долевого участия и до сих пор остаются с предварительными договорами.

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Прокуратура города, проверив соблюдение законодательства в сфере долевого строительства жилых домов по ул. Тульской, установила факты, «свидетельствующие о совершении мошеннических действий, направленных на завладение чужим имуществом граждан путем злоупотребления доверием при привлечении денежных средств на строительство многоквартирных домов». Возбуждено и расследуется уголовное дело.

После четырёх дней голодовки люди завершили акцию протеста в центре Новосибирска, но оставили за собой право её продолжить.

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А 3 июля во время парламентских слушаний на тему «Формирование эффективных механизмов защиты прав и законных интересов участников долевого строительства» представитель этих обманутых дольщиков рассказал, что на сегодняшний день в городе насчитывается 90 проблемных объектов и работа с этими долгостроями не ведётся. На что председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил министру строительства Новосибирской области Сергею Боярскому, что люди ждут ответов на конкретные вопросы по определённым проблемным объектам, а не обобщённые цифры.

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