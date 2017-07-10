Гетто в Новосибирске: дольщики вновь проводят акцию протеста

Новосибирск, , 16:29 — REGNUM В Новосибирске дольщики очередного долгостроя вышли на акцию протеста. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, на этот раз в центре внимания оказался недостроенный дом на улице Зыряновской, который начали возводить еще в 2007 году, но дальше фундамента дело за десять лет не сдвинулось. Люди, вложившие свои денежные средства в этот объект, разбили палаточный лагерь возле жилого комплекса «River House» и растянули плакаты с критикой местных властей: «Гетто обманутых дольщиков», «Спасибо власти, мы — бомжи!» На установленных палатках размещены таблички с номерами квартир, в которых люди должны были бы жить.

На акцию протеста вышло уже порядка десяти человек и в условиях палаточного городка люди планируют прожить как минимум неделю. Обманутые дольщики надеются, что таким образом у них наконец-то получиться привлечь внимание новосибирских городских и областных властей к своей проблеме.

Участница акции, член правления ЖСК «Зыряновский» Виктория Королевская рассказывает, что квартиру в десятилетнем долгострое она оплатила на 100%, вложив почти 3 миллиона рублей. Для этого продала квартиру родителей, которую они оставили ей в наследство.

«Сначала жила на съёмном жилье, потратила приличную сумму, в среднем платила 14 тысяч в месяц. Я уже в этом году на пенсию уйду, дочь у меня уехала, я сейчас живу у неё в квартире года три. Но у нас пять человек умерло за это время. У нас такие трагедии разыгрываются, например, когда у кого-то дочь умерла, тёща осталась с зятем — это очень сложная ситуация», — цитируют «НГС. Новости» женщину.

Обманутые дольщики говорят, что «власти вроде как не уходят в сторону, но помочь они нам ничем не хотят — только разговоры». Люди говорят, что в палаточном лагере будут сидеть, пока не добьются, чтобы их приняли губернатор региона Владимир Городецкий и мэр Новосибирска Анатолий Локоть, «чтобы были не пустые обещания, а действительно, действия какие-то».

«Сначала нам говорили — найдите застройщиков сами. Мы обошли всех застройщиков. Они говорят: «Мы с вами будем работать, но мэрия ничего не делает», — отметила Королевская, подчеркнув, что сейчас дольщикам принадлежит участок, на котором стоит фундамент недостроенного дома — землю купили на торгах, когда шло банкротство застройщика.

Отметим, что жилой дом на улице Зыряновской в Новосибирске в 2007 году начала строить компания «БКП-7». Вначале планировалось, что жильё будет передано покупателям в 2010 году, потом — в 2011 году, но в 2009 году стройка и вовсе остановилась — деньги потеряли больше 100 человек. В мае 2013 года директор строительной компании получил четыре года колонии за мошенничество и уже успел освободиться, в то время как дольщики продолжают бороться за оплаченные, но не полученные квартиры.

Что собираются предпринять власти в данном конкретном случае и какие действия предпринимались все эти десять лет — эти и другие вопросы ИА REGNUM адресовало мэрии Новосибирска в официальном запросе.

Напомним, что не так давно на акцию протеста выходили люди, не получившие также оплаченные квартиры, но уже в строящемся доме по улице Тульской. Порядка 30 человек объявили голодовку в центре Новосибирска 5 июня из-за многолетней стройки объекта и схем, из-за которых люди даже не смогли получить договор долевого участия и до сих пор остаются с предварительными договорами.

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Прокуратура города проверила соблюдение законодательства в сфере долевого строительства жилых домов по ул. Тульской. Ведомством были установлены факты, «свидетельствующие о совершении мошеннических действий, направленных на завладение чужим имуществом граждан путем злоупотребления доверием при привлечении денежных средств на строительство многоквартирных домов». Возбуждено и расследуется уголовное дело.

После четырёх дней голодовки обманутые дольщики завершили акцию протеста в центре Новосибирска, но оставили за собой право её продолжить.

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3 июля во время парламентских слушаний на тему «Формирование эффективных механизмов защиты прав и законных интересов участников долевого строительства» выступил представитель обманутых дольщиков Новосибирска, который рассказал, что на сегодняшний день в городе насчитывается 90 проблемных объектов. И по мнению самих дольщиков, работа с этими долгостроями не ведётся. Председатель Госдумы Вячеслав Володин согласился с новосибирскими дольщиками в том, что вопрос с договорами о долевом участии непростой и сегодня является актуальным не только для самих дольщиков, но и для власти. И напомнил министру строительства Новосибирской области Сергею Боярскому, что люди ждут ответов на конкретные вопросы по определённым проблемным объектам, а не обобщённые цифры.

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