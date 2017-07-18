Мадрид, 18 июля, 2017, 07:58 — ИА Регнум. «Глава автономии Карлес Пучдемон уволил последнего из разумных и взвешенных людей в своем окружении — руководителя каталонской полиции Альберта Батлье, — пишет корреспондент El Confidencial Антонио Фернандес. — Батлье был в последнее время единственным человеком в каталонских верхах, который хотя и поддерживал идею независимости региона, но всегда говорил, что никогда не предпримет во имя нее незаконных действий».

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С такими людьми нелегитимный референдум провести не получится, что и предопределило отставку главного каталонского полицейского, констатирует журналист.

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«Серые кардиналы, манипулирующие региональным правительством, пошли по наихудшему пути реализации своей идеи — пути явной конфронтации, — считает автор. — На это не могли не отреагировать в Мадриде. Первый заместитель премьер-министра Сорайя Саенс де Сантамария выразила сожаление по поводу ситуации, в которой люди рационального и взвешенного поведения покидают власть. Положение ухудшается. Центральное правительство не даст своего согласия на проведение референдума. Можно только гадать, куда заведет каталонское население радикализировавшееся, потерявшее голову в своем стремлении к отделению региона от остальной Испании руководство. Совершенно очевидно, что страх наказания за нарушение закона его не остановит».

«Центральное правительство по-прежнему не настроено применять статью 155 Конституции королевства, предусматривающую приостановление действия автономного статуса для региона и введение в нем внешнего управления, — резюмирует журналист. — В Мадриде до последнего будут искать возможность обойтись в разрешении кризиса без крайних мер».

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