Берлин, 14 июля, 2017, 22:28 — ИА Регнум. «Сергей Лавров приезжал в Берлин по приглашению фонда Кербера читать лекцию «Россия в изменяющемся мире», однако судя по его поведению, цели у него были совсем другие, — считает корреспондент немецкой Die Welt Ангарс Грау. — Лавров — профессиональный дипломат, для которого пунктом первым в его рабочей философии значится абсолютная непогрешимость страны, которую он представляет».

Kremlin.ru Сергей Лавров

«Лавров настолько убежден в этом, что ни секунды не тормозит с ответом на любой вопрос о политике, касающийся России. У него виноваты все, а единственная, кто все делает правильно, это Москва, — расстроенно констатирует автор. — Украинский кризис Лавров считает результатом недальновидной политики США и ЕС, раскачавших русофобию в своих интересах. Крымский парламент, принимавший решение об уходе полуострова в Россию, по мнению главы МИД РФ, был единственным легитимным органом на украинской территории, когда в Киеве правили люди, захватившие власть в результате государственного переворота. Относительно вмешательства в американские выборы — ответ просто блестящий: «Приятно, что нас считают страной, которая распоряжается судьбами мира, но доказательств контактов кремлевских деятелей с Трампом так никто и не представил». Наконец, он запросто объяснил всем, что Россия не поддерживает Асада, все ошибаются: Москва просто поставила целью добиться того, чтобы сирийцы сами решили свою судьбу».

Читайте также: Лавров: Отношения России и ЕС достойны нецензурных рифм

Автор признается, что готов считать Сергея Лаврова анти-Достоевским: «никакого преступления и никакого наказания», но при этом не догадывается, что эта концепция и есть выраженное бытовым языком юридическое понятие «презумпция невиновности».

Читайте также: Лавров пожаловался на русофобию в странах ЕС и НАТО