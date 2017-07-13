Лавров: Отношения России и ЕС достойны нецензурных рифм

Берлин, , 18:47 — REGNUM Стихотворное описание существующих отношений России и ЕС потребует применения нецензурных рифм, заявил журналистам 13 июля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Столь неожиданное сравнение прозвучало на площадке германского Фонда имени Курта Кербера.

Таким откровенным признанием глава российского МИД ответил немецкой телеведущей, поинтересовавшейся, как могло бы называться стихотворение о двусторонних отношениях России и Евросоюза.

Журналистка имела в виду хобби российского министра, относящееся к стихосложению.

Нынешние отношения России и ЕС могут спровоцировать очень выразительную и не очень цензурную рифму, ответил Сергей Лавров и предпочёл воздержаться от стихотворного описания существующей политической ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров 13 июля заявил в Берлине, что Москва ни при каких условиях не будет ввязываться в переговоры по отмене антироссийских санкций.

Глава МИД РФ напомнил, что введение антироссийских санкций со стороны Евросоюза и США незаконно, так как применение подобных мер является прерогативой Совета безопасности Организации Объединённых Наций.

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