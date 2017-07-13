Краснодар, 13 июля, 2017, 08:08 — ИА Регнум. Вопрос по выделению из бюджета Краснодара субсидии, которая поможет погасить часть задолженности самого крупного транспортного предприятия кубанской столицы — МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление» (КТТУ) — будет решён уже в ближайшие дни. Его рассмотрят депутаты местного парламента на внеочередной сессии. Об этом на встрече с коллективом предприятия заявил мэр краевого центра Евгений Первышов, передаёт корреспондент ИА REGNUM 13 июля. В первую очередь, по словам градоначальника, планируется погасить долги по налоговым платежам и за поставки ГСМ.

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В настоящее время общая сумма задолженности предприятия приблизилась к 800 млн рублей. Первая задача, как отметил Первышов, — снять арест со счетов КТТУ, который наложила УФНС из-за долгов по налогам и сборам. О том, какую сумму сможет выделить бюджет на стабилизацию ситуации на стратегически важном для Краснодара предприятии, пока не сообщается, но субсидия, как заявили в мэрии, часть долговых обязательств покроет.

В дальнейшем, как отметил Евгений Первышов, предстоит выработать совместный комплекс мер по продолжению погашения задолженности и предотвращению ее накопления. На сегодня уже есть договорённости с поставщиками ГСМ и электроэнергии, о том, что все необходимые предприятию поставки будут продолжены без ограничений.

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По информации главного инженера КТТУ Геннадия Фролова, на сегодняшний день в замене или обновлении нуждаются 144 трамвая. Полностью отремонтировать весь старый трамвайный парк возможно за три-пять лет, но при условии, что предприятие сможет направлять на эти цели порядка 200 млн рублей ежегодно.

Как сообщало ИА REGNUM, встреча городских властей и коллектива МУП «КТТУ» состоялась 12 июля. На ней стало известно, что процесс сокращения сотрудников предприятия, о котором объявило прежнее руководство предприятия, приостановлен. Как подчеркнул мэр города Евгений Первышов, необходимо еще раз проанализировать, насколько эта мера необходима, и максимально сохранить ценные кадры.

Напомним, на самом крупном транспортном предприятии города с начала 2017 года дважды сменилось руководство. Алексей Князев, ставший фигурантом уголовного дела о крупном хищении из бюджета, покинул должность директора предприятия по собственному желанию в январе. А в июле должность оставил Иван Полухин, продержавшийся на этом посту всего три месяца — с 3 марта 2017 года.