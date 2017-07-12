В трамвайно-троллейбусном управлении Краснодара повременят с увольнениями

Краснодар, , 15:08 — REGNUM В Краснодарском трамвайно-троллейбусном управлении остановлена процедура сокращения сотрудников предприятия, которая раньше была озвучена. Такое решение на сегодняшней встрече с сотрудниками предприятия озвучил мэр города Евгений Первышов.

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«И в первую очередь речь идет о мастерских по ремонту подвижного состава. Дальше необходимо детально проанализировать необходимость сокращений. Мастеров гораздо сложнее будет потом найти, если сейчас предприятие их потеряет», — поделился результатами встречи на свой странице в Facebook помощник градоначальника Владимир Вербицкий.

Также, по его словам, на встрече было заявлено, что в ближайшее время состоится внеочередное заседание городской думы, на котором будет рассмотрен вопрос о выделении субсидий на погашение долгов, чтобы нормализовать работу предприятия.

В первую очередь будет погашена задолженность по заработной плате и поставщикам ГСМ и электроэнергии.

«Город не оставит КТТУ один на один с проблемами. У нас есть перспективы и мы должны совместно найти решения как вывести предприятие на стабильную работу. Банкротства мы не допустим», — заверил присутствующих мэр кубанской столицы.

Как сообщало ИА REGNUM, встреча властей Краснодара с коллективом КТТУ была запланирована на 12 июля. На ней предполагалось обсудить текущую ситуацию на предприятии, а также существующие проблемы и возможные пути их решения.

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Напомним, в середине июня 2017 года общественная организация «Городские решения» сообщала об увольнении 47 сотрудников мастерских по ремонту подвижного состава городского транспорта. Как пояснили в мэрии города, это связано с определенными финансовыми трудностями в КТТУ. Сокращение штата провели для того, чтобы оптимизировать работу предприятия, и потому что «количество сотрудников было избыточно», пишет Юга.ру. При этом мастерские не закрыли. Они продолжили работать в штатном режиме.

Добавим, что директор МУП «КТТУ» Иван Полухин, назначенный на эту должность в марте 2017 года, покинул свой спустя три месяца после назначения. Его предшественник — Алексей Князев, который проходит фигурантом по уголовному делу о крупных хищениях, уволился по собственному желанию в начале 2017 года.

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