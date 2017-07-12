Париж, 12 июля, 2017, 21:48 — ИА Регнум. «Глава Госдепартамента Рекс Тиллерсон приезжал в Киев с единственной целью: продемонстрировать всему миру поддержку Америкой президента Порошенко», — считает корреспондент французской Libération Майдер Жерар.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Похоже, демонстрация удалась: Порошенко счел визит американского дипломата сразу после G20 в Гамбурге знаковым, а приезд в составе делегации свеженазначенного Америкой спецпредставителя по вопросам реализации Минских соглашений Курта Волкера у киевского лидера вызвал полный восторг. Волкер известен своим враждебным настроем по отношению к России. И это — еще одно свидетельство тому, кого США выбирают себе в антимосковские партнеры на Востоке», — пишет Жерар.

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При этом, отмечает журналист, назначение «спеца» было обставлено как проявление Штатами неудовольствия ходом процесса имплементации Минска — Вашингтон как бы заявил, «а теперь я покажу, как надо делать», что было дополнено словами Тиллерсона о «необходимости усилить давление». «Впрочем, ничего иного от главы Госдепа и не ждали: ему нужно было успокоить республиканское лобби Конгресса, что все идет по плану и РФ по-прежнему — объект давления и подавления», — отмечает он.

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Автор, правда, обнаруживает и другое мнение относительно позиции США по украинскому вопросу, но приводит его, похоже, только ради плюрализма: «Профессор Парижского института политических исследований Флоран Пармантье, правда, считает, что в этом жесте США больше показного, чем реального. США и Россия в украинском вопросе — по разные стороны баррикад. Демонстрация поддержки — это здорово, но всем хорошо известно, что на полновесного партнера Вашингтона Киев не тянет. И уж тем более не находится в фокусе глобальных американских интересов».

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