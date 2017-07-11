Юрий Баранчик, , 11:58 — REGNUM

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон приехал в Киев строго по расписанию. Сначала состоялась встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Затем — встреча самого Тиллерсона и главы МИД России Сергея Лаврова, и уже потом, после обсуждения всех крупных моментов сделки, последовал его визит в Киев для торжественного вручения «черной метки».

В этой связи можно сказать, что этот визит стал первой точкой реализации тех договоренностей, которых достигли Владимир Путин и Дональд Трамп на своей первой личной встрече. Пока это еще не «большая сделка», но это уже ее прообраз — насколько быстро (при предварительной проработке) могут решаться любые мировые проблемы, если есть на то обоюдное желание двух великих держав.

Как сообщают украинские источники ИА REGNUM, суть привезенного Тиллерсоном предложения состоит в том, что Порошенко очень предметно обрисовали, что и как он должен сделать в совершенно четко оговоренные временные рамки времени для того, чтобы запустить начало процесса реализации Минска-2. Если говорить коротко, то Порошенко должен сам запустить обратный процесс денацификации Украины, то есть начать подготовку к тому, чтобы по результатам следующих выборов в парламент, состав Рады был совсем другой.

Именно этот состав Рады должен принять все необходимые для федерализации Украины законы и поправки в Конституцию, чтобы запустить процесс реформирования страны изнутри. Только в этом случае США готовы предоставить ему гарантии безопасности после оставления им поста президента. В противном случае, США умывают руки. Результатом этого станет взрыв ситуации сразу в нескольких регионах страны, после чего распад Украины на несколько территорий и их последующий переход к расположенным рядом центрам силы станет только вопросом времени.

Для того, чтобы проблема Украины больше не поднималась на уровень не то что Трампа, но даже на уровень Тиллерсона, Вашингтон, по просьбе России, назначил «смотрящего» от США за данной проблемой — Курта Волкера. Курт Волкер является давним «ястребом», известным членом команды Маккейна, исполнительным директором института Маккейна по международному лидерству при Университете Аризоны и бывшим представителем США в НАТО. Такая кандидатура понадобилась исключительно с целью решения внутриполитических проблем администрации Трампа, так как критиковать давнего «ястреба» Волкера за то, что тот якобы сдает Украину, никто не осмелится.

Волкер как раз и станет тем человеком, на которого Порошенко должен будет опираться в своей работе по изменению политического ландшафта в стране. Все, кто будут активно сопротивляться — будут подвергнуты для начала медийной зачистке. С этой целью мобилизована и получила удвоенное бюджетное финансирование американская группа медийной поддержки на Украине во главе с известным блогером Мустафой Найемом. Она также будет работать и по Порошенко в том случае, если он будет саботировать процесс.

При этом, как подчеркнул Тиллерсон на встрече, американскую администрацию не волнует проблема силового сопротивления Порошенко радикалов или внутривластных кланов типа клана Авакова. Это его проблема, так как все необходимые инструменты для «разруливания» ситуации с неонацистами, тербатами и другими неподконтрольными власти силовыми группировками у него есть.

Опасения Порошенко о том, что борьба с силовыми группировками внутри страны может негативно сказаться на внутриполитической стабильности, а также повлечь снятие некоторых сил с фронта, и этим якобы могут воспользоваться вооруженные силы ЛНР и ДНР, Тиллерсон отверг с ходу, сказав, что по первому пункту, что это проблемы Порошенко, а по второму — что на этот счет имеются соответствующие договоренности между Москвой и Вашингтоном. И он прав.

Дело в том, что Москве стратегически абсолютно не нужно автоматическое расширение территории ЛНР и ДНР, так как содержание этой территории будет ложиться бременем на российский бюджет. А необходимо такое обустройство Украины, когда (и если она сможет это сделать) она сама будет ответственна, в том числе и прежде всего, экономически за свои территории. Поэтому Украина может сохраниться только как федеративное государство, и США с этим согласны — независимость внешне сохраняется? — сохраняется, и на этом можно поставить точку, чтобы Украина больше не была раздражающим фактором в отношениях с Россией. Однако если украинские элиты будут саботировать этот процесс, то Вашингтон просто умоет руки и предоставит событиям развиваться своим чередом.

Кажется, что здесь такого. Однако не все так просто. Для того чтобы выйти на такого рода договоренности и вручить Порошенко «черную метку», Москва и Вашингтон должны были решить несколько взаимосвязанных и довольно сложных задач. Во-первых, договориться о том, что они хотят видеть на Украине в итоге, и что они будут делать в том случае, если этот процесс не удастся довести до конца. Во-вторых, обеспечить медийную поддержку этому процессу как внутри Украины (Найем), так и на мировой площадке (Курт Волкер).

В-третьих, как Трампу избежать критики внутри страны как в случае успеха сделки (что расценят как-то, что он сдал Украину Путину), так и в случае ее провала, так как в этом случае — территориальный распад Украины — тоже скажут, что Путин победил. В-четвертых, как вывести украинские процессы из-под влияния Германии с тем, чтобы Меркель просто скинула карты. И это тоже уже сделано (Макрон). И это не все задачи. То есть, на самом деле работа и российской, и американской стороны по решению украинского кризиса проделана очень большая. А с учетом того, что все вышеозначенные вопросы решены — то и весьма эффективная для столь короткого промежутка времени.

Формально и США, и особенно Россия остаются как бы ни при чем. Однако «черная метка» Порошенко вручена, и процесс решения украинского вопроса запущен. Думаю, уже в ближайшее время мы увидим весьма очевидные и публичные последствия этого визита, и не только в лице «брожения масс», но, прежде всего, элит. Сможет ли Порошенко в этих условиях удержать контроль над ситуацией — по большому счету уже никого ни в Москве, ни в Вашингтоне не волнует. Украину списали из списка тех проблем, что омрачают грядущее сотрудничество России и США. В любом варианте Порошенко пора готовить три конверта.