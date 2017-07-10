«Спецпред США на Украине — кость, которую Трамп бросил своим ястребам»

Москва, , 21:58 — REGNUM Американская политика определяется группами лоббирования и тем окружением, которое стоит за главой США и давление которого нынешний президент преодолеть так и не смог. По этой причине назначение спецпредставителем США на Украине Курта Волкера стало своего рода противовесом тем компромиссным решениям, которые были достигнуты по сирийскому вопросу в ходе переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом 10 июля заявил профессор Академии военных наук, американист Сергей Судаков в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Это определённая кость, которая брошена ястребиному лагерю (в США). Нынешний представитель на Украине — так или иначе, ближайший друг господина Джона Маккейна. Он возглавляет его институт и получает от него деньги. А следовательно, он гораздо хуже, чем Виктория Нуланд», — заявил Судаков.

это значит, что у Америки отбирают ещё одну дубинку

подливать бензин в этот огонь

По его мнению, США нужен конфликт между Россией и Украиной, и как только он будет затухать, «». В связи с этим Вашингтон всегда будет «», подчеркнул политолог.

«Для того чтобы говорить: мы приоткроем один глаз на Украину, на нашего злого пса, которого туда посадили, мы его даже приструним — а вы пойдёте на небольшие уступки по Сирии. Давайте посмотрим, как мы вместе будем контролировать, каким образом решать особые зоны ответственности… Здесь постоянный инструмент для торга», — считает Судаков.

При этом то, что стороны хотя бы нащупали почву для такого «торга», уже свидетельствует об определённом прогрессе в отношениях и о том, что эти отношения перестали непрерывно «лететь с космической скоростью вниз», уверен эксперт.

«Результаты были. Я считаю, что они позитивные. Позитивные, даже если мы на миллиметр, действительно, сдвинулись — это очень большой прогресс для нас», — заявил Судаков.

«Когда мы говорим, что встреча произошла, главное (не делать ставку на то), что встреча даст нам определённые новые возможности. Самое главное — чтобы эта встреча нащупала то дно, ниже которого мы бы не падали. Чтобы мы перестали ухудшать наши отношения и не перешли к военному противостоянию. <…> Самое главное — это даже просто зафиксировать эту ситуацию, в том числе, возможно, даже на личном уровне (лидеров стран)», — заключил он.

Напомним, о том, что Соединенные Штаты Америки назначили Курта Волкера своим специальным представителем по Украине, стало известно 7 июля. Курт Волкер является сторонником расширения НАТО, он известен своей жесткой позицией в отношении России.

В своих показаниях на слушаниях сенатского комитета по международным отношениям 7 апреля 2017 года Волкер призвал администрацию Дональда Трампа решительно противодействовать «вызовам» со стороны Москвы.