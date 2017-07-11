Астрахань, 11 июля, 2017, 07:46 — ИА Регнум. В Астрахани годами копившаяся мусорная проблема сдвинулась с мёртвой точки, однако возмущения горожан не прекратились. Пользователи соцсетей с завидной периодичностью выкладывают фотографии с мусорными площадками, ломящимися от бытовых отходов. Так, на перекрёстке улиц Боевая 46/ Богдана Хмельницкого, 32, по свидетельству очевидцев, мусор не вывозят уже больше семи дней.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Переполненные мусорные баки

«От подъезда или окна дома до мусорки метров семь, не вывозят уже больше недели», — пишет пользователь группы «Типичная Астрахань», подтверждая свои слова фотографиями с переполненными баками и захламлённой прилегающей территорией.

По ул. Бориса Алексеева, 34 и 36 та же ситуация: «Неделю не вывозят, жильцы с 36-го дома пишут коллективную жалобу. Во дворе стоит смрад», — делится Юлиана З. Забили тревогу и жильцы дома по улице Бориса Алексеева, 20. Там из-за того, что мусорные контейнеры долгое время были переполнены, во дворе завелись крысы.

«А у нас неделю не забирали мусор, а тут за последние два дня вывезли целых два раза! Народ вот это прогресс, вот это сервис», — пишет житель Астрахани.

Часть горожан сетует на то, что от «мусорных» картин в соцсетях с видами «гадюшника» уже тошнит, и «этими бестолковыми фотками и обсуждениями вы не сделаете лучше». Другие уверены, что городские службы «без пинка не почешутся лишний раз», так что дополнительное внимание к их работе в виде снимков в сети — далеко не лишнее. Может быть это, по мнению горожан, подтолкнёт регионального оператора работать лучше и быстрее.

Есть у регионального оператора по вывозу бытовых отходов и защитники, которые напоминают, что компания ООО «ЭкоЦентр» начала работать только с 1 июля, а результаты уже заметны.

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Добавим, что проблемы переходного периода, связанные с началом деятельности нового регионального оператора по обращению с отходами в Астраханской области, накануне, 10 июля, обсуждались на встрече общественников с представителями Астраханской межрайонной природоохранной прокуратуры, мэрии Астрахани, региональных управлений Роспотребнадзора, Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской, Астраханской областям и Республике Калмыкия.

Участники заседания отметили, что проблема вывоза ТКО волнует астраханцев не первый год. Только в течение 2016 года и первого полугодия 2017 года управлением Роспотребнадзора по Астраханской области было возбуждено более 700 административных дел по жалобам жителей, которые оплачивали вывоз мусора, а компании не выполняли своих обязательств. В настоящее время региональный оператор «делает всё возможное для того, чтобы навести порядок».

«Но, как отметил один из участников встречи, создается впечатление, что кто-то просто саботирует этот процесс», — отметила сопредседатель регионального штаба ОНФ в Астраханской области Наиля Никитина.

Она напомнила, что этому проекту присвоен статус «особо важный инвестиционный проект» на областном уровне, поэтому при выделении земельных участков под мусорные полигоны органам власти необходимо учитывать требования законодательства, соблюдая интересы жителей.

По словам общественников, на карте свалок астраханцы уже отметили 228 несанкционированных скоплений отходов, 37 из них ликвидированы, по 140 направлены запросы, по остальным запланированы выезды и также ведётся административная работа.

Между тем обращений граждан в региональное отделение ОНФ особенно много именно за последние две недели. Это связано с тем, что многие ответственные за вывоз мусора компании до старта работ регионального оператора, прекратившие свою деятельность, выбрасывали отходы из своих контейнеров прямо на землю. Поэтому по всей Астрахани скопились значительные мусорные завалы.

Между тем руководство регионального оператора пообещало оперативно заменить контейнеры на всех мусорных площадках и за две недели привести город в порядок, выполняя в том числе и работу за предыдущую организацию, отвечавшую за сбор мусора. Содействие регоператору оказывают и муниципальные предприятия. Дворникам управляющих компаний надлежит складывать накопленный и разбросанный близ площадок мусор в новые ёмкости для отходов и уведомлять об этом диспетчеров организации, которая, в свою очередь, должна вывозить скопившийся мусор вне графика.

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«Сейчас к работе привлечены 50 единиц техники, — самосвалы, погрузчики, КамАЗы, манипуляторы, — говорит начальник отдела благоустройства управления по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации города Елена Трунилина. — Работает 250 дворников».

Ещё один важный момент в «мусорной» истории, который вызвал недовольство горожан, — плата за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО). Теперь эта услуга стала коммунальной. Тариф для регионального оператора (ООО «ЭкоЦентр») в Астраханской области, кроме ЗАТО «Знаменск», утверждён на уровне 549,23 руб/куб. м. В результате, плата за вывоз мусора составила с 1 июля 99,32 рубля с человека в месяц — с учётом утвержденного министерством ЖКХ региона норматива накопления мусора (2,17 куб. м в год на человека), который также вызвал некоторые вопросы у населения.

Но этот тариф может быть пересмотрен.

«Нужно взять несколько объектов — населенный пункт, улицу или конкретный двор многоэтажки — и отслеживать, сколько конкретно мусора там формируется в сутки. Через месяц, после проведенного мониторинга, мне нужна точная цифра. На основании этого возможна корректировка по тарифу», — заявил 10 июля на заседании региональной комиссии по вопросам развития торговой деятельности, стабилизации цен и тарифов губернатор Астраханской области Александр Жилкин.

Глава региона призвал подключиться к мониторингу службу по тарифам, министерство ЖКХ региона и администрацию Астрахани.

Как сообщало ИА REGNUM, предельный единый тариф компании «ЭкоЦентр», которая по результатам конкурсного отбора стала региональным оператором по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) на территории всей Астраханской области, за исключением ЗАТО «Знаменск», был определен на заседании службы по тарифам региона в конце июня. Новый тариф заработал уже с 1 июля. Для жителей ЗАТО «Знаменск» тариф ввели в действие с 1 мая в размере 344,99 рублей за кубический метр отходов. Обслуживает территорию региональный оператор сферы обращения с отходами ООО «Чистая среда».

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