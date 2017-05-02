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Астраханская область: жителям Знаменска определили плату на вывоз мусора

Общество

Платить по-новому за коммунальную услугу знаменцы

Мусорная площадка
Никитенко Эмилия © ИА REGNUM
Мусорная площадка

Астрахань, 2 мая 2017, 09:26 — REGNUM  В Астраханской области определились, сколько будут стоить услуги нового регионального оператора по вывозу твердых коммунальных отходов. Согласно постановлению, утвержденному региональной службой по тарифам, пока определен единый тариф только для зоны 2, передает корреспондент ИА REGNUM 2 мая со ссылкой на документ.

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В эту зону входит территория закрытого административно-территориального образования Знаменск. Ее обслуживает региональный оператор сферы обращения с отходами ООО «Чистая среда».

Так, единый тариф для знаменцев на услугу по вывозу мусора составит 344,99 рублей за кубический метр отходов. Новый тариф для населения начал действовать с 1 мая.

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Напомним, регоператор для ЗАТО Знаменск был определен в феврале 2017 года. Победителем конкурса стало ООО «Чистая среда». Полностью координировать сферу обращения с отходами на вверенной территории эта компания будет в течение десяти лет.

Как сообщало ИА REGNUM, победителем второго конкурсного отбора регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами для зоны 1, в которую входит вся Астраханская область, за исключением ЗАТО Знаменск, стало ООО «ЭкоЦентр». На данный момент компания проводит работу по заключению договоров с операторами, осуществляющими деятельность в сфере обращения с ТКО. Затем регоператор обратится в службу по тарифам Астраханской области для установления единого тарифа.

В феврале 2017 года глава Астраханской области Александр Жилкин поручил министерству строительства и ЖКХ досконально работаться с нормативами по твёрдым бытовым отходам. На тот момент эти цифры в целом по региону и в разрезе муниципалитетов сильно разнились. Не соответствовали действительности и установленные в области нормативы по ТБО — они составляют 2 кубометра на одного человека. Что, по словам губернатора, выше, чем в других регионах — даже таких, как Москва. Тарифы с разных районах региона «скакали» от 50 до 810 рублей в месяц.

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Сбор, вывоз, хранение и переработка бытового мусора
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