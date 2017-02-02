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Отвечать за мусор в Астраханской области будет регоператор из Волгограда

Общество
Победителями конкурса стали две фирмы, входящие в группу компаний «Чистый город»
Свалка
Никитенко Эмилия © ИА REGNUM
Свалка

Астрахань, 2 февраля 2017, 11:02 — REGNUM  В Астраханской области с третьей попытки нашли ответственного за вывоз, сортировку и переработку мусора. Как сообщили ИА REGNUM в областном министерстве ЖКХ 2 февраля, регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами выбрали по итогам конкурса, объявленного в конце прошлого года региональным министерством ЖКХ.

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В новой системе обращения с ТБО множество «болевых точек»

Право на заключение соглашения об организации деятельности по обращению с ТКО на территории Астраханской области получили две компании, входящие в группу компаний «Чистый город». Так, статус регионального оператора по обращению с твердыми бытовыми отходами в территориальной зоне № 1, куда входят все муниципальные образования Астраханской области, в том числе, город Астрахань (за исключением ЗАТО Знаменск) получило ООО «ЭкоЦентр», юридически зарегистрированная в городе Волжском Волгоградской области. Компания стала единственной, кто подал заявку на участие в конкурсе. Несмотря на то, что из-за отсутствия конкуренции электронный аукцион был признан несостоявшимся, конкурсная комиссия сочла заявку ООО «ЭкоЦентр» соответствующей всем требованиям. Статус регоператора ему присвоен на 10 лет.

Аналогичная ситуация сложилась и по отбору регоператора по зоне ответственности № 2, куда вошло только закрытое административно-территориальное образование Знаменск. Здесь единственным заявившимся на конкурс стало ООО «Чистая среда».

Добавим, что такое зонирование закреплено в разработанной в 2016 году и согласованной с Управлением Росприроднадзора РФ территориальной схеме обращения с отходами в Астраханской области.

Региональные операторы будут координировать процесс по обращению с твердыми коммунальными отходами на вверенной территории по всему циклу — от сбора и обработки отходов до устранения свалок. В зону обслуживания попадает население общей численностью более 1 млн человек. Количество образующихся отходов на данных территориях превышает 490,8 тыс. тонн в год.

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По словам председателя совета директоров группы компаний «Чистый город» Полины Вергун, помимо организации работы в роли регионального оператора, в соответствии с инвестиционным соглашением группа компаний планирует в 2017—2018 гг. возвести крупнейший мусороперерабатывающий комплекс. В его состав войдет полигон твердых коммунальных отходов, сортировочные и перерабатывающие мощности. Для полной организации системы обращения с отходами во всех муниципальных образованиях Астраханского региона будут построены мусороперегрузочные мощности.

Как уточнили в министестве ЖКХ, соглашения с регоператорами должны быть заключены до 8 февраля 2017 года. Затем необходимо будет установить тариф, а регоператору заключить договоры с потребителями и компаниями-операторами по обращению с отходами.

Переходный период по установлению тарифов, заключению договоров должен быть завершен к маю 2017 года. До этого момента будут действовать ранее заключенные договора, а мусор вывозится по старой схеме.

Напомним, конкурс по отбору регионального оператора по обращению с ТБО в Астраханской области региональное минЖКХ объявило несколько раз. Первый — в ноябре прошлого года. Дважды конкурс приостанавливали — сначала из-за жалобы ООО «Эко-Альянс» в региональное антимонопольное управление, потом — из-за жалобы ООО «ЭКО-Система Астраханской области».

Как сообщало ИА REGNUM, согласно Федеральному закону «Об отходах производства и потребления», с 2017 по 2019 годы в России будет внедряться новая система обращения с отходами, призванная принципиально изменить механизм обращения с ТКО и повысить эффективность обращения с ними. Так, вводится институт регионального оператора по обращению с отходами, определяемого на основании конкурсного отбора; услуга по сбору и вывозу отходов переводится из разряда жилищных в разряд коммунальных услуг, на которую устанавливается единый тариф.

На новую ступень обращения с твердыми коммунальными отходами Астраханская область в числе пилотных переходит уже в 2017 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в Астрахани из-за несвоевременного вывоза мусора сложилась критическая как антисанитарная, так и пожароопасная ситуация. Причиной «мусорного» коллапса стало несоблюдение организацией «Эко-Система», отвечающей за обращение с твердыми бытовыми отходами, графика вывоза мусора.

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