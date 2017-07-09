Минск, 9 июля, 2017, 08:38 — ИА Регнум. Состоятельным гражданам Белоруссии необходимо возрождать свою родину, ее города и поселки. Об этом сообщил на республиканском празднике «Купалье» («Александрия собирает друзей») президент страны Александр Лукашенко, слова которого обнародованы на официальном сайте белорусского лидера.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Я хочу обратиться ко всем тем, кто сегодня в состоянии что-то сделать для страны, особенно к людям состоятельным, имеющим определенные возможности, — говорит Лукашенко. — Давайте в ближайшие годы, кто сколько может, кто как может, сделаем для нашей малой родины то, что может сделать каждый».

Глава Белоруссии выразил уверенность, что даже малейшая помощь от жителя деревни поможет общему расцвету страны.

«Давайте для нее (родины) сделаем максимум, давайте, став состоятельными людьми (те, кто способны), сделаем для этих деревенек, речушек, для маленьких городков и поселков то, что мы можем сделать», — подчеркнул Лукашенко.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, 6 июля президент республики Александр Лукашенко во время церемонии чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава заявил, что Белоруссия должна любыми способами отстаивать национальные интересы.

По его словам, Белоруссия должна оставаться суверенной, для чего республика будет хорошо подготавливать и оснащать Вооруженные силы (ВС).

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