Лукашенко планирует в конце июля посетить Украину

Минск, , 15:54 — REGNUM Официальный визит президента Белоруссии Александра Лукашенко на Украину состоится в конце июля 2017 г. Об этом, как передает Sputnik, заявила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

«Могу подтвердить, что планируется визит главы государства в Украину в ближайшее время, — заявила Эйсмонт. — Предполагается, в конце июля».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 апреля 2017 г. в Чернобыле президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил, что с белорусской территории не исходит никакой опасности для Украины.

По словам главы государства, жители Белоруссии могут приехать на Украину только на тракторе, чтобы помочь в обработке земли.

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