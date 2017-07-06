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Лукашенко: Белоруссия должна оставаться суверенной

Политика

В мире по-прежнему используют военные методы для решения проблем, сказал президент республики

Минск, 6 июля 2017, 12:08 — REGNUM  Отстаивать национальные интересы любыми способами должна Белоруссия, заявил 6 июля президент республики Александр Лукашенко во время церемонии чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава, сообщает пресс-служба главы государства.

По его словам, Белоруссия должна оставаться суверенной, для чего республика будет хорошо подготавливать и оснащать Вооруженные Силы.

«Сейчас проводится оптимизация силовых структур», — сказал Лукашенко.

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Так, белорусские войска уже получили самолеты Як-130, вертолеты Ми-8, зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Тор-М2», реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Полонез», белорусские бронированные автомобили, радиолокационные станции, беспилотные авиационные комплексы, подвижные пункты управления.

Президент республики добавил, что в мире по-прежнему используются военные методы для решения проблем. Он отметил, что, хотя Белоруссия проводит «миролюбивую многовекторную внешнюю политику», республика будет опираться на все силы — как на собственные, так и на военное сотрудничество со странами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — для обеспечения собственной безопасности.

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«У нашей страны нет геополитических амбиций. Однако, свои национальные интересы мы должны отстаивать всеми доступными способами», — подчеркнул глава государства.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что у Белоруссии есть «все необходимое против европейских военных приготовлений и наращивания ядерного потенциала США». Он отметил, что гонка вооружений, разворачивающаяся в Европе и США ведет к нарастанию глобальной нестабильности.

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