Лондон, 8 июля, 2017, 16:38 — ИА Регнум. По мнению журналиста, не изменилось ровным счетом ничего, администрация Трампа не настроена на сближение между Вашингтоном и Москвой. Впрочем, и на продолжение процесса отдаления тоже.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Трамп должен вести себя враждебнее к Москве, чем он есть на самом деле, чтобы не дать повод противникам обвинить его в том, что он — марионетка Кремля. В отличие от Обамы Трамп даже заявить о перезагрузке отношений с Россией не может — оппоненты сразу поднимут вой, — раскрывает секрет поведения нынешнего американского президента корреспондент. — Поэтому для президента-миллиардера стала привычной такая манера поведения: до встречи отозваться о ком-то грубо, чтобы во время переговоров сменить гнев на милость и показать себя миролюбивым парнем. На самом деле, судя по его действиям и высказываниям на Востоке и Западе, Трамп не меньший ястреб, чем были у руля Штатов до него».

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