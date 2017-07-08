Гамбург, Германия, 8 июля, 2017, 16:34 — ИА Регнум. У президента Российской Федерации Владимира Путина, канцлера Германии Ангелы Меркель и главы Франции Эммануэля Макрона есть понимание, что нужно принять «действенные меры» для реализации мер по реальному прекращению огня в Донбассе. Об этом, как передает RT, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя итоги переговоров лидеров стран на саммите G20 в Гамбурге.

Kremlin.ru Владимир Путин, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон

«В этом плане есть полное взаимодействие, полное согласие», — говорит представитель Кремля.

При этом Песков добавил, что российский лидер исчерпывающе довел до Меркель и Макрона позицию Кремля по ситуации на Украине.

«Президент, как всегда, лаконично, но исчерпывающе довёл до собеседников (Меркель и Макрон) позицию России», — сказал представитель Кремля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, саммита G20 в Гамбурге проходит с 7 по 8 июля. В первый день саммита, в частности, состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с главой Белого дома Дональдом Трампом.

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