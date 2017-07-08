В Гамбурге начались переговоры Путина с Меркель и Макроном

Берлин, , 10:08 — REGNUM В отеле «Атлантик» в Гамбурге (Германия) началась встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сегодня, 8 июля, сообщает телеканал RT.

Сообщается, что беседа лидеров трёх стран проходит за рабочим завтраком. Путин, Меркель и Макрон обсудят проблемы «Большой двадцатки», актуальные вопросы международной повестки дня, а также ситуацию на Украине.

Напомним, своё существование продолжает так называемый «нормандский формат» — переговорная четверка из России, Германии, Франции и Украины. В рамках этого формата идёт обсуждение попыток урегулирования конфликта на Украине.

Примечательно, что сейчас украинский конфликт Путин, Меркель и Макрон обсуждают без президента Украины Петра Порошенко.

Дело в том, что Украина не вошла в число специально приглашенных стран на стартовавшем накануне саммите «Большой двадцатки».