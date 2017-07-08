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Песков не стал комментировать маршрут самолёта Путина на G20

Политика

Этот вопрос напрямую касается безопасности президента

Песков не стал комментировать маршрут самолёта Путина на G20
Anna Zvereva
Самолет президента Ил-96-300ПУ

Гамбург, Германия, 8 июля 2017, 14:43 — REGNUM  Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков не стал комментировать информацию ряда СМИ о маршруте полёта борта №1, на котором российский лидер Владимир Путин прибыл в германский город Гамбург, где проходит саммита «Большой двадцатки». Журналисты пытались спросить об этом Пескова сегодня, 8 июля, «на полях» G20.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в западных СМИ появилась информация, что самолёт Путина не стал пролетать в воздушном пространстве стран НАТО, в частности Польши, а сделал 500-километровый крюк к северу, через воздушные пространства Финляндии и Швеции.

Журналисты попросили Пескова прокомментировать эту информацию.

«Я оставляю без комментариев этот ваш вопрос. Потому что все вопросы, связанные с передвижением президента, напрямую касаются его безопасности», — ответил глава пресс-службы Кремля.

Он также подчеркнул, что безопасность российского лидера осуществляется «на должном уровне».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге проходит с 7 по 8 июля.

В первый день саммита, в частности, состоялась первая личная встреча президента Путина с президентом США Дональдом Трампом.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин полетел на G20 в обход стран НАТО

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Саммит G20 в Гамбурге