Гамбург, Германия, 7 июля, 2017, 08:06 — ИА Регнум.

Визит российского президента Владимира Путина на саммит G20 начался. 7 июля российский лидер прибыл в Гамбург (Германия).

Гамбург

В ходе саммита глава России примет участие в ряде рабочих заседаний по различной тематике. На одной из таких сессий будет обсуждаться экономика, на другой — климат. Планируется участие в заседаниях по содействию развитию Африки, по здравоохранению, миграции и другим вопросам.

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Также планируется участие в неформальной встрече на тему борьбы с терроризмом.

На саммите российский лидер проведет встречи с американским президентом Дональдом Трампом, президентом Франции Эммануэлем Макроном, главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, японским премьер-министром Синдзо Абэ и главой правительства Австралии Малкольмом Тернбуллом.

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На заключительной сессии саммита будет принято итоговое коммюнике G20 с перечнем утвержденных лидерами рабочих документов.

Напомним, 12-й саммит G20 продлится до 8 июля. Помимо глав государств — членов «группы двадцати» планируется участие председателя Европейского совета и председатель Европейской комиссии, а также гостей саммита — президентов Гвинеи и Сенегала и глав правительств ряда стран (Нидерланды, Норвегия, Сингапур, Испания, Вьетнам).

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