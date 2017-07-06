В Гамбурге в преддверии G20 антиглобалисты устроили столкновения с полицией

Гамбург, Германия, 6 июля 2017, 23:41 — REGNUM В Гамбурге, где 7 июля стартует саммит «Большой двадцатки», около тысячи человек на акции протеста попытались организовать столкновения с полицией. Об этом сегодня, 6 июля, сообщает полиция Гамбурга.
Сообщается, что на акции протестов антиглобалистов, которые всегда сопровождают такие международные форумы, как «Большая семёрка» или «Большая двадцатка», порядка тысячи протестующих попытались вступить в столкновения с полицией.
Активнее всего против правоохранительных органов действовали представители радикальных антиглобалистов из движения «Чёрный блок».
В германских полицейских летели камни, файеры, бутылки и другие предметы.
Всего в акции протестов антиглобалистов в Гамбурге принимали участие около 12 тысяч человек.
Полиция была вынуждена применить водомёты против протестующих.
Напомним, саммит «Большой двадцатки» начнётся в Гамбурге 7 июля. В этом международном форуме примут участие президент США Дональд Трамп и президент Российской Федерации Владимир Путин. Ожидается, что «на полях» саммита состоится первая личная встреча Путина и Трампа.