В Гамбурге в преддверии G20 антиглобалисты устроили столкновения с полицией

Гамбург, Германия, , 23:41 — REGNUM В Гамбурге, где 7 июля стартует саммит «Большой двадцатки», около тысячи человек на акции протеста попытались организовать столкновения с полицией. Об этом сегодня, 6 июля, сообщает полиция Гамбурга.

Сообщается, что на акции протестов антиглобалистов, которые всегда сопровождают такие международные форумы, как «Большая семёрка» или «Большая двадцатка», порядка тысячи протестующих попытались вступить в столкновения с полицией.

Активнее всего против правоохранительных органов действовали представители радикальных антиглобалистов из движения «Чёрный блок».

В германских полицейских летели камни, файеры, бутылки и другие предметы.

Всего в акции протестов антиглобалистов в Гамбурге принимали участие около 12 тысяч человек.

Полиция была вынуждена применить водомёты против протестующих.

Напомним, саммит «Большой двадцатки» начнётся в Гамбурге 7 июля. В этом международном форуме примут участие президент США Дональд Трамп и президент Российской Федерации Владимир Путин. Ожидается, что «на полях» саммита состоится первая личная встреча Путина и Трампа.