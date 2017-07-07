Билл Гейтс: Африку не нужно засыпать деньгами

Вашингтон, , 06:40 — REGNUM Миллиардер и известный филантроп Билл Гейтс «похвалил» канцлера Германии Ангелу Меркель за то, что на саммите G20 ситуация в Африке будет занимать одну из важнейших тем, пишет 6 июля Die Tagesschau.

О том, что «в Африке предстоит еще многое сделать», он заявил в своем интервью изданию.

Он отметил, что простые финансовые потоки в африканские страны напрямую или через благотворительные фонды ничего не изменят и не решат важнейших проблем.

Согласно его мнению, политика открытых дверей некоторых стран ЕС для беженцев негативно сказывается на улучшении ситуации на африканском континенте.

Билл Гейтс добавил, что «проблемы нужно решать на местах и в корне», иначе люди будут просто уезжать из своих стран в поисках лучшей жизни.

«Африку не нужно засыпать деньгами, это не поможет, здесь нужно конструктивно решать проблемы, — добавил он. — Нужно инвестировать в разные отрасли хозяйства, обучать людей, лечить болезни и многое другое.

Помогать Африке — в наших интересах, потому что проблемы на континенте напрямую отражаются на наших странах».

Он отметил, что основная часть финансовой помощи исходит от США, речь идет о более $130 млрд ежегодно, далее «главными спонсорами» являются Германия и Великобритания.