Гамбург, Германия, 7 июля, 2017, 03:02 — ИА Регнум. В рабочем расписании российского лидера намечен ряд двусторонних встреч «а полях саммита». Владимир Путин проведёт переговоры с президентами США, Франции и Турции, федеральным канцлером Германии, премьер-министрами Японии и Австралии.

Kremlin.ru Владимир Путин

Президент России также примет участие в нескольких рабочих заседаниях по различной тематике. В частности, будут обсуждаться глобальный экономический рост и торговля, климат и энергетика, вопросы содействия развитию Африки, сотрудничество в области здравоохранения, миграции, занятости, цифровой экономики.

Кроме этого, Владимир Путин поучаствует в неформальном встрече, посвящённой обсуждению проблематики борьбы с терроризмом.

На заключительной сессии саммита ожидается принятие итогового коммюнике «Группы двадцати» с перечнем утверждённых лидерами рабочих документов.

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