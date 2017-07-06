El Confidencial: «G20 в Гамбурге – это драка, какой мы еще не видывали»

Мадрид, , 19:48 — REGNUM «Бои с участием Путина, Меркель, Макрона, Эрдогана и Трампа — вот что будет гвоздевой частью программы саммита G20 в Гамбурге, — уверен берлинский корреспондент испанского информационно-аналитического издания El Confidencial Антонио Мартинес. — Ожидается такое противоборство, что просто искры из глаз: в процессе повседневной международной политической жизни количество, сила и острота кризисов только нарастает, потому что никто из этой пятерки лидеров не желает пойти на компромисс в ущерб собственным интересам».

Журналист отмечает, что «достичь согласия между двадцатью странами и до этого было делом нелегким, а появление в Белом доме Дональда Трампа сделало эту проблему просто нерешаемой. Ситуация осложняется еще и тем, что в Гамбурге Трамп впервые встретится лицом к лицу с Путиным. Если уж в Таормине на встрече G7 все реально вылилось в 6 и 1, то в Гамбурге результат может быть еще более крутым».

Мест схваток, которые привлекут наибольшее мировое внимание, предполагается три, считает автор.

Ринг первый: поединок Трамп — Путин. По словам Мартинеса, самая ожидаемая «стычка».

«Фото рукопожатия этих двоих по миру будет гулять долго: сжимать ладонь противника каждый из них будет долго и сильно. До побелевших костяшек, — предвкушает удовольствие журналист. — Позитивные ожидания от этого контакта минимальны — при всем единстве в признании двумя президентами сирийскоко конфликта и борьбы против международного терроризма главными проблемами сегодняшней жизни, методы решений и территориальные претензии у них не то что разные, а иногда и противоположные. С российской стороны Сергей Лавров уже пообещал «приоритет прагматизма, сочетающего заботу об обеспечении российских интересов и реализацию этого реалистичными методами». Герберт Макмастер, в основном сконцентрировался на «поисках Трампом возможностей противодействия дестабилизирующему поведению России».

Ринг второй: Трамп против Евросоюза.

«Ангела Меркель и Эммануэль Макрон готовы выставить общий фронт против Трампа, — не сомневается Мартинес. — Им должны оказать поддержку и другие европейские лидеры. Точек противостояния две: соглашения по климату и свободной торговле. Изоляционизм и протекционизм Трампа и его нежелание бороться с глобальным потеплением Меркель и Макрону не нравятся».

Ринг третий. На нем предстоят схватки по вопросам Украины, Катара, мексиканской стены и некоторым другим, считает автор.

«Макрон и Меркель здесь будут нападать на Путина, настаивая, в первую очередь, на возврате Крыма, а во-вторых — на прекращении поддержки сепаратистов Донбасса. Киеву, наблюдающему за этим со стороны, тоже придется несладко: хотя Берлин и Париж за него впряглись, всем известно, что Украина выполнять Минские соглашения не торопится. Эрдоган здесь же поспорит с Меркель из-за неразрешенного митинга турок в Германии во время саммита и наглядно продемонстрирует поддержку Катара в его сопротивлении арабским странам, пытающимся блокировать его. Наконец, всем интересна будет фигура Мишела Темера, обросшего делами по обвинению в коррупции. Он все-таки решил приехать».