Москва, , 01:14 — REGNUM Саммит G20, открывающийся 7 июля в немецком Гамбурге, остаётся эффективным инструментом глобального управления, несмотря на осложнение геополитической ситуации. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своей статье, опубликованной в немецкой газете Handelsblatt.

«Эффективность «двадцатки» как инструмента глобального управления не снижается даже в условиях нарастания геополитических рисков и неопределённостей», — отметил Владимир Путин.

По его словам, это происходит благодаря «исключительной ответственности, с которой страны-председатели подходят к выполнению возложенной на них миссии».

Российский лидер подчеркнул, что основой успехов данного формата является «уважение мнения и позиции каждого участника», независимо от размеров экономик и позиций стран-участниц в международной валютно-финансовой системе, а также омтетил, что конструктивный диалог и поиск компромиссов стали «фирменным стилем» G20.

Напомним, саммит «Большой двадцатки» будет проходить в Гамбурге 7 и 8 июля. Мероприятие соберёт глав государств и правительств ведущих мировых держав. На полях саммита должна состояться встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

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