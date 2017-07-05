Москва, 5 июля, 2017, 12:50 — ИА Регнум. На переговорах в Гамбурге президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп обсудят ситуацию на Украине. Встреча лидеров пройдет в полном формате, однако будет ограничена по времени, сообщил 5 июля журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

medialeaks.ru Дмитрий Сергеевич Песков

«Хотя речь идет о сидячей полноформатной двусторонней встрече, но в силу того, что она проходит «на полях» саммита, достаточно ограничена по времени будет неизбежно», — пояснил представитель Кремля.

По его словам, Путину вряд ли удастся в полной мере изложить собеседнику свою точку зрения на украинские события, хотя о причинах и предпосылках гражданской войны в регионе он уже не раз говорил.

Вместе с тем беседа с Трампом станет хорошей возможностью еще раз донести позицию Москвы об отсутствии альтернативы Минским соглашениям и необходимости следования им.

Также Владимир Путин заявит о необходимости принятия мер в отношении провокаций со стороны Вооруженных сил Украины. Провокационные действия по-прежнему имеют место и должны быть прекращены, отметил Песков.

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Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля помощник главы государства Юрий Ушаков заявил о согласовании встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на 7 июля.

Ранее он отмечал, что американский лидер собирается обсудить на встрече ситуацию в Сирии и конфликт на Украине и добавил, что такой выбор тем вполне логичен.