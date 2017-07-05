«Встреча Путина и Трампа будет судьбоносной»

Москва, 5 июля 2017, 04:05 — REGNUM Украина не станет главной темой саммита G20. Об этом в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» заявил политолог Александр Рар. Однако, по его мнению, встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа станет судьбоносной.Читайте также: США и РФ согласовали дату первой встречи Путина и Трампа
«Главной темой саммита не будет Украина, главной темой станет попытка спасти парижские договорённости по поводу защиты климата на нашей Земле, окружающей среды. Госпожа Меркель свою карьеру на это поставила», — отметил политолог.
«Украина и Сирия будут фигурировать, и мне кажется, что встреча Трампа и Путина будет судьбоносной, — добавил Александр Рар. — Только эти две бывшие мировые державы должны договориться о том, как вместе воевать с ИГИЛ (запрещённая в РФ террористическая организация), как решить северокорейскую проблему, как решить иранскую проблему. Украинская тема будет фигурировать только на стороне, потому что Трампу Украина неинтересна».
Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 4 июля, помощник президента РФ Юрий Ушаков анонсировал, что первая личная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоится на полях саммита G20 в ближайшую пятницу, 7 июля.