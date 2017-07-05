«Встреча Путина и Трампа – побочный продукт саммита G20»

Берн, , 23:46 — REGNUM «Спустя пять месяцев после вступления в должность 45-й президент США, наконец, встретится с «сильным лидером», который служит для него источником большого количества внутренних проблем», — пишет обозреватель швейцарской Tagesanzeiger Цита Аффентрангер, имея в виду, что американские спецслужбы то и дело извлекают на свет Божий подозрения во вмешательстве Кремля в выборный процесс, которое в итоге якобы и привело Трампа в желаемое кресло.

Предстоящую встречу президентов двух супердержав на полях саммита G20 в Гамбурге обозреватель Tagesanzeiger квалифицирует как «побочный продукт большой встречи мировых лидеров».

По мнению автора, за время, минувшее с момента инаугурации Трампа «в Москве уяснили, что нынешний обитатель Овального Кабинета точно не фанат Кремля и Россия его мало интересует. Это подтверждается хотя бы тем обстоятельством, что уже половина мировых лидеров повстречалась с Трампом лицом к лицу, а Путину еще только предстоит это сделать».

«Несмотря на заявления нынешнего главы Белого Дома, что отношения Вашингтона с Москвой в эпоху Обамы находились на уровне «хуже некуда», ему удалось их еще ухудшить, — отмечает журналистка. — Теперь можно смело констатировать, что трампова Америка с путинской Россией перессорились во всех возможных аспектах, даже тех, где при Обаме было относительно бесконфликтно. А уж о таких сферах, как Сирия и Украина, где они собирались «все уладить», и говорить не приходится. Достаточно вспомнить, как американцы сбили самолет сирийских ВВС, а русские и без того пребывавшие в бешенстве из-за ракетного удара «томагавков» по аэродрому Шайрат, пообещали сбивать все, что пролетает над зоной их влияния. А тут еще американские истребители решили сопроводить самолет Шойгу, летевшего в Калининград…»

«Конфронтация с Америкой — не самый плохой вариант развития событий для Кремля, — считает автор. — Это позволяет сплотить россиян вокруг своего лидера за год до новых президентских выборов».

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