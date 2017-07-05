Варшава, 5 июля, 2017, 12:07 — ИА Регнум. Польша надеется заключить с США долгосрочный контракт на поставку газа. Как заявил президент Анджей Дуда в интервью Польскому агентству печати, опубликованном сегодня, 5 июля, на завтрашней встрече с американским лидером Дональдом Трампом этот вопрос будет обсуждаться.

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В четверг, 6 июля, в Варшаве состоится встреча лидеров европейских стран с Трампом. По словам Дуды, одной из основных тем, которая будет обсуждаться, является вопрос энергетической безопасности. В частности, речь идет о возможном заключении между Польшей и одной из американских компаний контракта на поставку СПГ.

Польский лидер подчеркнул, что первая партия сжиженного газа из США уже была успешно доставлена в терминал Свиноуйсьце. Эта тестовая поставка показала, что Польша может импортировать американский СПГ.

«В данный момент ведется работа, направленная на заключение долгосрочного контракта», — сказал Анджей Дуда.

Как уже ранее писало ИА REGNUM, Польша является традиционным покупателем российского газа. В годы Второй мировой войны сюда поставлялось советское голубое топливо. Доля «Газпрома» на этом рынке достаточна велика, по итогам 2016 года она увеличилась до 50%. Так, с января по июнь 2016 года объемы закупок газа Польшей достигли 10,608 млрд кубометров газа, из которых 5,285 млрд кубометров — это российский газ. В целом в последние пять лет Польша входит в пятерку стран Восточной Европы по объемам закупок российского голубого топлива.

Несмотря на то, что Варшава продолжает импортировать большую часть газа из России, польские политики постоянно заявляют о необходимости избавиться от энергетической зависимости от РФ. До 2022 года между польской госкомпанией PGNiG и «Газпромом» действует долгосрочный контракт на поставку газа. В Варшаве за несколько лет до его окончания заявили, что не будут больше закупать у России газ в рамках долгосрочных обязательств. Однако не исключили, что продолжат покупать российский газ по краткосрочным контрактам.

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Доигрались: «Польша пытается снизить напряженность в отношениях с РФ»

Между тем Польша активно пытается диверсифицировать свой газовый рынок. В частности, закупает СПГ из Катара, который обходится польской стороне почти в два раза дороже, чем российский. В апреле этого года Варшава в рамках программы диверсификации поставок газа заключила контракт с американской Cheniere Energy о единовременной поставке СПГ. 7 июня в Польшу из США была доставлена первая партия сжиженного природного газа. Варшава назвала это историческим моментом, заявив, что это будет сильным аргументом во время переговоров с «Газпромом».

Как ранее сообщалось, в рамках встречи 6 июля президент США Дональд Трамп планируется обсудить с европейскими лидерами возможности поставок американского СПГ. Многие американские политики, агрессивно настроенные против России, поддерживают такие намерения. Другие с осторожностью замечают, что попытка замещения «Газпрома» на европейском рынке может ухудшить и без того напряженные отношения между Москвой и Вашингтоном. В комментарии ИА REGNUM директор Фонда национального энергоразвития Константин Симонов обратил внимание на то, что, вероятно, сам Трамп не станет продвигать американский газ в Европе под маркой энергетической независимости от РФ. Однако этого американскому лидеру делать и не придется, поскольку об этом говорили много до того. Без такой политической антироссийской идеи продать СПГ из США в Европе было бы невозможно, уверен эксперт.