Польша заключила контракт с США на поставку сжиженного газа

Варшава, , 13:36 — REGNUM Польша заключила контракт с американской компанией Cheniere Energy на разовую поставку сжиженного природного газа (СПГ). Об этом, как передает ПРАЙМ, сообщил советник президента Польши по международным делам Кшиштоф Щерский.

«В рамках диверсификации источников энергии Польша подписала контракт на разовую поставку американского сжиженного природного газа», — говорит он.

Щерский добавил, что покупка Польшей голубого топлива у компании Cheniere Energy является «большим достижением», которое стало возможным благодаря «поддержке» президента США Дональда Трампа.

Детали соглашения между Польшей и компанией Cheniere Energy не раскрываются.

Ранее издание Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщало, что по итогам 2016 года доля СПГ на рынке ЕС составила всего 13%.

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