Четверг, 27 Апреля 2017 года
14:35:42 МСК

Польша заключила контракт с США на поставку сжиженного газа

Экономика

Советник президента Польши по международным делам Кшиштоф Щерский добавил, что покупка Польшей голубого топлива у компании Cheniere Energy является «большим достижением»

Варшава, 27 апреля 2017, 13:36 — REGNUM  Польша заключила контракт с американской компанией Cheniere Energy на разовую поставку сжиженного природного газа (СПГ). Об этом, как передает ПРАЙМ, сообщил советник президента Польши по международным делам Кшиштоф Щерский.

«В рамках диверсификации источников энергии Польша подписала контракт на разовую поставку американского сжиженного природного газа», — говорит он.

Щерский добавил, что покупка Польшей голубого топлива у компании Cheniere Energy является «большим достижением», которое стало возможным благодаря «поддержке» президента США Дональда Трампа.

Детали соглашения между Польшей и компанией Cheniere Energy не раскрываются.

Ранее издание Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщало, что по итогам 2016 года доля СПГ на рынке ЕС составила всего 13%.

Читайте также: Поиски ЕС энергетической независимости от России бесполезны

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Газодобыча и транспортировка газа
Главное сегодня
NB!
27.04.17
Пособник власовцев Оболенский — «реабилитации не подлежит»
ЧелябинскРоссия Преступления против памяти о Великой Отечественной войне Политика
NB!
27.04.17
Выборы во Франция: Во что играет Жан-Люк Меланшон? – Le Parisien
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
27.04.17
Ле Пен взяла хороший старт перед вторым туром — опрос
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
27.04.17
Румыния — Венгрия: «историческая война» к 100-летию оккупации Трансильвании
БухарестРумыния Борьба венгров Румынии (Трансильвании) за самоопределение Политика
NB!
27.04.17
Киев решил заблокировать телеканалы ДНР, ЛНР и России
КиевУкраина Антироссийская пропаганда на Украине Политика
NB!
27.04.17
Военный Донбасс: ВСУ хотят отключить воду ДНР
КиевУкраина Война на Донбассе: главное Политика
NB!
27.04.17
«Кучка банкиров держит в руках весь мир»
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
27.04.17
42 нарушения режима тишины в ДНР: сводка боевых действий за сутки
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Происшествия
NB!
27.04.17
Санкции на Россию уже не влияют — СПЧ ООН
МоскваРоссия Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
27.04.17
Самара 1 мая: участники марша протеста пойдут с праздничной демонстрацией
СамараРоссия Акции протеста льготников в Самарской области Политика
NB!
27.04.17
Администрация Севморпути может стать единым арктическим оператором
МоскваРоссия Развитие российской Арктики Политика
NB!
27.04.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMВ ЕС через еврейское кладбище: обзор инфраструктуры Украины
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
27.04.17
Александр БеловУдар по Сирии: Как пойдут отношения между США и РФ дальше – The Strategist
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
27.04.17
Лететь в Египет еще не время, считают 70% жителей России: опрос
МоскваРоссия Приостановка авиасообщения с Египтом Общество
NB!
27.04.17
МИД Франции опубликовал «доказательства» вины Асада в химатаке в Идлибе
ПарижФранция Ракетный удар США по авиабазе «Шайрат» в Сирии Политика
NB!
27.04.17
На решение всех проблем многодетных семей в бюджете Краснодара денег нет
КраснодарРоссия Проблемы многодетных семей Общество
NB!
27.04.17
Плавали плохо: Глава Хакасии неожиданно отправил в отставку правительство
АбаканРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
27.04.17
Ремонт или снос: Оренбург может потерять здание, где учился Гагарин
ОренбургРоссия Судьба архитектурного наследия Общество
NB!
27.04.17
Дмитрий ТёткинРадио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Сергей Долгорук
МоскваРоссия Мансарда «Четверть часа о высоком» Культура
NB!
27.04.17
Максим ИсаевНачнет ли Трамп военную операцию США на юге Сирии? – The National Interest
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
27.04.17
«Нефть от провала удержит доллар»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
27.04.17
«Рубль не сломлен»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
ещё главное