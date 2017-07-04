«Трамп использует СПГ как политический инструмент в борьбе против России»

Вашингтон, , 14:23 — REGNUM Президент США Дональд Трамп будет использовать быстрорастущие запасы американского газа в качестве политического инструмента на встрече с лидерами европейских стран в Варшаве. Мероприятие намечено на этот четверг, 6 июля. Об этом сообщает агентство Reuters.

Издание пишет, что европейские страны находятся «в плену России», поскольку вынуждены удовлетворять свои энергетические потребности. Так, Трамп планирует объявить в Варшаве, что США готовы упростить для американских компаний экспорт СПГ в Центральную и Восточную Европу. Таким образом Вашингтон хочет помочь европейским странам, заявили в Белом доме.

Как отмечает автор статьи, представители Республиканской партии, многие из которых придерживаются жесткой позиции в отношении России, поддерживают использование экспорта своего газа как политического инструмента. По словам бывшего главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе Джеймса Джонса, наращивание экспорта СПГ из США уменьшит возможности России в регионе.

Джонс также полагает, что экспорт американского газа в европейские страны является для них помощью. Речь идет о тех странах, которые не располагают собственными достаточными запасами энергоресурсов. Так, уверен бывший военный, эти страны смогут стать более самостоятельными, а США покажут свою доброжелательность и высоконравственность.

В то время многие эксперты признают, что попытка США заменить российских газ своим на европейском рынке может стать главной проблемой для налаживания российско-американских отношений. Поскольку Россия делает ставку на доходы от экспорта нефти и газа для пополнения госбюджета.

В частности, директор Варшавского бюро аналитического немецкого центра Фонда Маршалла Михаил Барановский считает: «Во многом именно экспорт СПГ из США является наиболее угрожающей политикой США в России».

В 2020 году, как отмечает издание, США могут занять третье место в мире по объему экспорта СПГ. Cheniere Energy Inc. в июне этого года уже осуществила первую поставку СПГ в Польшу. Однако глобальный энергетический рынок сегодня и так перенасыщен. Это обстоятельства, вопреки всем усилиям Трампа, может ограничитель рост экспорта энергоносителей из США.

В то же время России имеет ряд преимуществ на европейском рынке. Это, например, как уже имеющиеся трубопроводы, так и географическая близость с ЕС.

Отметим, что некоторые европейские страны, недружественно расположенные в отношении России, заинтересованы идеей закупок СПГ из США. Например, Польша, где большая часть импорта газа приходится на РФ, хочет диверсифицировать поставки российского голубого топлива за счет американского сланцевого. Как говорил ранее министр иностранных дел республики Витольд Ващиковский, значением газового контракта с США была бы политическая стабильность. Министр сообщал, что в Варшаве планируется обсудить энергетическое сотрудничество США и Польши. Последняя даже готова построить новый терминал СПГ, расширить сеть интерконнекторов в Европе.

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«Мы заинтересованы в диверсификации источников поставок газа, и это не только на наш рынок, но и украинский и Центральной Европы», — подчеркивал Ващиковский.

Ранее ИА REGNUM также сообщало, что президент Украины Петр Порошенко заявлял, что США поставят на Украину два миллиона тонн угля. Кроме того, Киев готов закупать в США и сжиженный газ. Комментируя эту информацию в интервью ИА REGNUM, руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник обращал внимание на то, что под видом американского угля на Украину может поставляться энергоноситель из Донбасса. В целом такая энергетическая политика Киева неэффективна и непонятно на какие средства, она может осуществляться.

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В середине июня также Сенат США одобрил большинством голосов введение новых санкций в отношении российского ТЭК. Речь идет о серьезном ограничении на кредитование российских предприятий, работающих в нефтегазовой отрасли, а также на финансирование российских энергетических экспортных проектах. Теперь документ должен быть рассмотрен в Конгрессе США. Если и там он получит одобрение, то будет направлен американскому президенту. Возможное введение новых санкций направлено главным образом против реализации газопровода «Северный поток-2», который будет проходить по дну Балтийского моря до Германии и пойдет в обход украинского транзитного маршрута. Против таких мер выступили уже многие европейские страны, включая Германию, Австрию. Поэтому теперь в Европе ожидают, что Трамп пояснит позицию Вашингтона по этому поводу.

Рекс Тиллерсон, госсекретарь США, уже четко выразил свое мнение по поводу экспорта американских энергоносителей в ЕС. По словам главы Госдепа, повышение зависимости европейских стран от российского газа угрожает безопасности ЕС. Вместо голубого топлива из РФ Тиллерсон предложил Евросоюзу закупать американский СПГ.

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