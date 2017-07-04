Улан-Удэ, 4 июля, 2017, 10:01 — ИА Регнум. Бывший глава Бурятии Вячеслав Наговицын хочет быть полезен республике, игнорировать его было бы неправильно. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM выразил политолог Алексей Михалёв.

Government.ru Вячеслав Наговицын

По его словам, Наговицын, «несомненно, ищет себя в поле бурятской политики».

«Получит ли он возможность занять позицию в новых политических условиях, спрогнозировать пока сложно. При этом необязательно он станет сенатором, есть ещё должность представителя республики в Москве. Но захочет ли видеть его в своей команде Алексей Цыденов — это вопрос открытый. Считаю, что полностью списывать его со счетов ещё рано, будущее покажет лишь то, какую должность он займет», — подытожил Алексей Михалёв.

Как уже сообщало ИА REGNUM, один из телеканалов Бурятии анонсировал «большое интервью» с «не так давно ушедшим из республики» Наговицыным с пометкой «только без политики». Это стало неожиданностью, поскольку с момента своей отставки (с февраля 2017 года) Наговицын, можно сказать, исчез из СМИ. Беседа с бывшим губернатором запланирована на 6 июля.

Между тем в регионе во всю идёт избирательная кампания по выборам нового главы. И по мнению депутата Народного хурала от КПРФ Баира Цыренова, появление Вячеслава Наговицына в информационном поле связано с предстоящей избирательной кампанией.

«Учитывая принципы преемственности власти, Кремлю важно, в том числе, как-то нивелировать негативные моменты, связанные с деятельностью Наговицына, показать его с положительной стороны», — сказал парламентарий ИА REGNUM. Он также отметил: «Из достоверных источников есть информация, что после выборов Алексей Цыденов, если он победит, назначит Наговицына на должность сенатора от Бурятии.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Вячеслав Наговицын руководил Бурятией с 2007 года. В феврале 2017 года он досрочно ушёл в отставку с формулировкой «по собственному желанию». Он также отметил, что не намерен бороться за губернаторское кресло, хотя ранее местные СМИ сообщали об обратном.

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Добавим, Наговицын покинул пост руководителя республики в рамках целой серии плановых кадровых решений. Тогда ушли в отставку губернаторы в Севастополе, Ярославской, Кировской, Калининградской областях, в Адыгее, Новгородской и Рязанской областях, Пермском крае, Карелии и Бурятии.

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Врио главы Бурятии стал замминистра транспорта РФ Алексей Цыденов.В настоящее время он является кандидатом от партии «Единая Россия» на должность главы республики. Выборы главы Бурятии пройдут 10 сентября 2017 года — в единый день голосования.

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