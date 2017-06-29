Горно-Алтайск, 29 июня, 2017, 15:35 — ИА Регнум. Известие о том, что Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о введении в четырёх субъектах РФ курортного сбора в качестве эксперимента, вызвало большой общественный резонанс. Бурные дискуссии по этому вопросу обозначили как ярых противников, так и сторонников введения сбора.

Татьяна Иващенко Чтобы насладиться на отдыхе красотой природы и комфортом, придётся платить ещё больше?

Один из регионов, где законопроект предлагает установить курортный сбор, — это Алтайский край.

«Алтайский край является одним из ведущих регионов Российской Федерации по развитию сферы туризма — разнообразие природных комплексов, наличие уникальных памятников истории и культуры ежегодно привлекают сотни тысяч не только российских, но и иностранных туристов. Если в 2015 году общий турпоток превысил 1,87 млн человек, то, по предварительным итогам, в 2016 году он увеличился на 8−10% и в количественном выражении составил порядка 2 млн человек», — говорится в сообщении на официальном сайте Алтайского края.

Ежегодно регион посещают туристы со всей Сибири, в том числе в край наведываются соседи из Республики Алтай, кстати, являющейся не менее живописным и любимым туристами субъектом РФ (по официальным данным, турпоток в Горный Алтай за 2016 год составил 1986,3 тыс. человек — прим. ИА REGNUM ). В связи с этим возникает вопрос, не напугает ли небогатых жителей Горного Алтая (второе место с конца по средней зарплате среди сибирских регионов с суммой 23 941 руб. — прим ИА REGNUM ) курортный сбор на территории у ближайших соседей?

Президент Ассоциации туристских организаций Республики Алтай Сергей Зяблицкий считает, что жителям Горного Алтая, впрочем, как и другим жителям России, курортного сбора бояться не стоит, так как в настоящее время нет чёткого и продуманного механизма его взимания.

«В целом я выступаю за введение сбора, но только не курортного, а туристского или экологического. Но, с другой стороны, я опасаюсь его введения, так как в настоящее время совершенно нет отлаженного механизма регулирования этого сбора, никакого регламента. И это может привести к тому, что туроператоры, работающие легитимно, получат дополнительный «оброк». А те туроператоры, которые работают нелегитимно, так и будут работать», — сказал Сергей Зяблицкий в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Второе обстоятельство, на которое указал эксперт, это прозрачность расходования средств, полученных от курортного сбора.

«Если в бюджете это будет размыто и пойдёт, извините, на дорогие иномарки чиновникам, я выступаю категорически против. А если эти деньги целенаправленно и прозрачно пойдут на создание обзорных рекреационных площадок, утилизацию бытовых отходов, связанных с пребыванием людей, я категорически за. Если вы проедете по Чуйскому тракту (трасса федерального значения Новосибирск-Бийск-Ташанта — прим. ИА REGNUM ), вы увидите у дороги пакеты с мусором. И это говорит не столько о низкой культуре отдыхающих, сколько о том, что они в течение нескольких часов едут и не видят контейнеров вдоль тракта. Мы должны создать такие пункты утилизации, где туристы смогут оставлять отходы. Тогда и дорога, и Алтайский край, и Республика Алтай будут чище», — подчеркнул эксперт.

По его словам, необходимость введения курортного сбора в том формате, в котором он прошёл первое чтение и будет принят, сомнительна: «Курортный сбор… Само название я воспринимаю немного с сарказмом. То есть с людей, которые нуждаются в лечении, будут собирать дополнительные деньги?».

«Пока, как я понял, курортный сбор будет взиматься только с мест размещения, где предоставляется услуга по проживанию. К примеру, заедет человек в санаторий в Алтайском крае, отдаст дополнительные деньги в казну санатория, который уже затем данные средства перечислит по назначению. Что касается количества туристов, может быть некоторые изменения в сторону уменьшения после введения сбора и последуют, однако, по моему мнению, они не будут глобальными. Поэтому, как видно, я не слишком антагонистически отношусь к этому нововведению, но считаю, что его механизм пока совершенно не продуман», — подытожил собеседник ИА REGNUM.

Позиция руководителя Ассоциации туристских организаций Республики Алтай ясна. Но как же быть с теми, для кого туризм — не работа, а отдых?

Возможность введения курортного сбора обсуждают пользователи соцсетей. Например, в группе «Беседка58» в соцсети «ВКонтакте» даже организовано голосование с вопросом «Готовы ли Вы платить курортный сбор за отдых на одном из российских курортов?». Из почти двух десятков проголосовавших на сегодняшний день подавляющее большинство выбрало ответ «Нет, всё равно эти деньги разворуют». Не менее «колоритны» комментарии к голосованию. «Вот платят автовладельцы кучу сборов. И чё? Дороги стали дОроги, но не лучше», — написал один из пользователей (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ИА REGNUM ).

Омич Сергей Кондаков в беседе с корреспондентом ИА REGNUM категорично заявил: «Я против курортного сбора!».

«Данная мера может привести к уходу туристов от легальных средств размещения, где они будут вынуждены доплачивать сбор, в сторону «серого» рынка. Люди будут отдыхать дикарём. Я не хочу и не буду кому-то что-то платить, поскольку в основном законе этого нет. Лучше уж тогда за границу слетать. Кажется, выйдет дешевле», — сказал он.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 23 июня стало известно, что Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о введении в четырех субъектах РФ курортного сбора в качестве эксперимента.

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Законопроект предлагает установить курортный сбор в Алтайском, Ставропольском и Краснодарском краях, а также в Крыму. Действовать такой сбор будет в течение пяти лет, начиная с 1 января 2018 года. Если эксперимент окажется удачным, то правительство может предложить ввести такой сбор на всей территории РФ.

Что касается суммы сбора, из-за которой и возникает множество споров, правительство предлагает уплачивать не более 100 рублей за сутки пребывания. В зависимости от сезонности и значения курорта, ставка может быть снижена, в том числе и до 0 рублей. Кроме того, известно, что граждане, которые находятся в курортной зоне менее 24 часов, не будут облагаться курортным сбором. От уплаты сбора правительство также освобождает льготные категории граждан — героев СССР и РФ, участников Великой отечественной войны, инвалидов, детей до 18 лет и других.

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Уточняется, что собранные средства направят на развитие курортной инфраструктуры субъекта-участника эксперимента. Но деньги не будут напрямую перечисляться в региональные бюджеты. Законопроект предлагает создать в каждом регионе Фонд развития курортной инфраструктуры, который и будет заниматься бюджетными средствами.

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Добавим, ко второму чтению депутаты намерены уточнить основные параметры законопроекта. Например, в нём будут прописан вопрос ответственности неплательщиков нового сбора.

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