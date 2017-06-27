Светлана Шаповалова, , 09:50 — REGNUM

Эксперимент с введением курортного сбора в четырех регионах России (Алтайском, Ставропольском и Краснодарском краях, а также Крыму), одобренный Госдумой РФ в первом чтении, вызвал широкий общественный резонанс. Но мало кто помнит, что сыр-бор загорелся с прошлогоднего заседания президиума Госсовета в Белокурихе, где эту инициативу озвучил оргкомитет, а Владимир Путин — поддержал. Вероятно потому алтайские власти успели весьма глубоко вникнуть в суть предполагаемого новшества. Своими соображениями по поводу реализации рассматриваемого законопроекта с корреспондентом ИА REGNUM поделились сегодня депутат, чиновник, общественник и туристы.

Читайте также: Госдума вводит курортный сбор

«Не турист обязан заплатить, а тот, кто его принимает»

«Это наша инициатива, и мы были заинтересованы в ее продвижении. Обсуждение по конкретной величине курортного сбора на территории нашего региона еще не проводилось, этот вопрос будет предметно рассматриваться при разработке проекта закона Алтайского края, которым курортный сбор будет введен после принятия соответствующего федерального закона. В самом названии проекта федерального закона заложена его суть — «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае». То есть средства, которые будут поступать в бюджет от курортного сбора, пойдут на развитие наших территорий, а значит — на благо жителей Алтайского края. Что касается ответственности за неуплату курортного сбора, во всех регионах эксперимента будут действовать общие нормы, которые предусмотрены российским законодательством за неуплату законно установленных налогов и сборов», — пояснил председатель Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС) Александр Романенко.

По его словам, обязанность по исчислению, взиманию и перечислению в бюджет субъекта РФ курортного сбора будет возложена на операторов курортного сбора.

«То есть, не турист обязан заплатить, а тот, кто его принимает, размещает, оказывает ему туристические услуги», — подчеркнул спикер. Александр Романенко полагает, что в условиях развития туристического Алтая важно не отпугнуть туристов. «Нужно сделать так, чтобы курортный сбор, с одной стороны, не ударил по карманам желающих посетить наш регион, насладиться природными красотами или получить качественное лечение. С другой стороны, нужно идти вперед, искать средства на развитие. И практика введения курортного сбора такие возможности может обеспечить. В любом случае, сумма курортного сбора должна быть приемлемой для всех заинтересованных сторон», — считает председатель АКЗС.

«Введение курортного сбора придаст справедливости»

Интересно, что если алтайский спикер не стал озвучивать предполагаемый размер курортного сбора, то дирекция санаториев Белокурихи сделала это еще в октябре 2016 года.

«Мы предлагаем на начальном этапе ввести минимальную ставку курортного сбора — не более 30 рублей в сутки, что, кстати, совпадает с позицией президента», — отмечал руководитель дирекции Сергей Криворученко.

Читайте также: В Белокурихе определились с размером курортного сбора

А судя по сегодняшнему ответу главы города Белокурихи Константина Базарова, в алтайском городе-курорте уже примерно знают сумму, которая будет направлена на развитие туризма.

Известно, что по итогам 2016 года поток туристов увеличился на 5% и составил 230 тыс. человек. В здравницах курорта отдохнуло и пролечилось 130 тыс. человек. Увеличилось количество иностранных туристов. Так, в прошлом году курорт Белокуриха посетило более 7 тыс. иностранных туристов и граждан стран СНГ. Загрузка курорта в среднем была обеспечена в 2016 году на 88%. Объем услуг возрос на 30%, а платежи во все уровни бюджетов — на 22%. То есть, получается, что дополнительно Белокуриха могут рассчитывать на несколько десятков миллионов рублей в год. Если учесть, что на обеспечение дорожного хозяйства Белокурихи в 2017 году в бюджете предусмотрено всего 14 млн. рублей, то эти миллионы никак лишними не будут.

Примерно о том же самом в 2016 году говорил также губернатор Алтайского края Александр Карлин.

«За десять суток пребывания турист потратит в виде курортного сбора в Алтайском крае 300 рублей, за пятнадцать — 450 рублей. Это приведет к незначительному удорожанию путевки», — приводил довод глава региона.

«Основным сектором экономики Белокурихи является санаторно-курортный комплекс и туризм, поэтому туристический бизнес — основной источник финансовых поступлений в бюджет города. При этом существуют проблемы, препятствующие развитию туризма. В первую очередь, к ним относится недостаточно высокий уровень развития дорожно-транспортной инфраструктуры и сервисных услуг, оказываемых туристам. Введение курортного сбора позволит улучшить туристическую инфраструктуру и курорта, и города. Средства, полученные от курортного сбора, на мой взгляд, в первую очередь необходимо направлять на содержание и строительство дорог и пешеходных дорожек, уличного освещения, содержание терренкуров, обустройство въездной группы в город и «Ореховой аллеи» и других достопримечательностей», — отметил глава города Белокурихи Константин Базаров.

По его мнению, введение курортного сбора «придаст справедливости в распределении затрат на объект размещения туристов».

«То есть сбор будетуплачиваться в зависимости от количества отдыхающих. Например, объект размещения туристов имеет небольшой земельный участок и платится низкий земельный налог, а мест единовременного размещения относительно много и наоборот, земельный участок относительно большой, а мест недостаточно. Введение курортного сбора поможет нивелировать эту несправедливость, так как плата взымается не по количеству мест размещения, а по количеству прибывших гостей», — подчеркнул мэр.

«За свободу перемещения»

Тем временем общественники — да и просто туристы — к инициативе с курортным сбором относятся пока настороженно.

«На мой взгляд толка не будет, а будет только раздражение от непонятных поборов. Ну и злоупотребления», — такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал автопутешественник и член Общественной палаты Алтайского края Сергей Поспелов.

«Я давно отношусь к политике государства как к погоде или стихийному бедствию. Бессмысленно высказывать эмоции, надо просто подстраиваться. Начался дождь — одели дождевик», — считает путешественник из Бийска Павел Трофимов.

«Я за свободу перемещения, которую курортный сбор ограничивает. Важной инфраструктурой могут заниматься жители территорий и связанный с туризмом бизнес (по договорённости и в складчину)», — отметил барнаульский турист Константин Зырянов.

Из числа опрошенных только представитель губернатора и правительства Алтайского края в Алтайском краевом Законодательном Собрании Антон Васильев по поводу курортного сбора высказался вполне конкретно.

«Замысел очень прост — возможность за счет курортного сбора профинансировать инфраструктуру курорта — дороги, объекты благоустройства. Для Алтайского края очевидны преимущества. Такие сборы давно существуют во всех курортных странах и доказали свою пользу. Да и размер щадящий», — отметил представитель.

Как уже сообщало ИА REGNUM, введение регионами с санаторно-курортными комплексами, так называемого, курортного сбора Владимир Путин поддержал в ходе заседания президиума Госсовета, проходившего в августе 2016 года в Белокурихе. При этом он подчеркнул, что этот сбор должен быть необременительным.

«Если это делать, то очень аккуратно, не задирая платежи, незаметно для отдыхающих», — сказал Путин в ходе заседания президиума Госсовета.

Читайте также: Владимир Путин поддержал введение курортного сбора

Впоследствии предложение было одобрено в Правительстве РФ, и в качестве законопроекта, получившего название «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае», утверждено в Государственной Думе (первое чтение). Согласно документу, эксперимент с введением курортного сбора в четырех регионах продлится пять лет — с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.

Читайте также: Посуточный курортный сбор в Алтайском крае не будет превышать 50 рублей

Читайте также: «Хотелок было много»: в Алтайском крае пока не будут вводить курортный сбор