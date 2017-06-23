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Предлагается не ввести курортный сбор, а провести эксперимент — Макаров

Экономика

Госдума в первом чтении приняла законопроект о курортном сборе

Андрей Макаров
Politsurfer
Андрей Макаров

Москва, 23 июня 2017, 17:58 — REGNUM  Правительственным законопроектом предлагается не ввести курортный сбор, а провести эксперимент. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 июня, об этом заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).

«У нас есть опыты проведения налоговых экспериментов, кстати, хорошие опыты. И тогда не будет вопросов, которые здесь заявляют — если кто-то введет, их бюджетный потенциал Минфин посчитает? Не посчитает. Эти средства ни в коей степени не повлияют на бюджетный налоговый потенциал региона. Они просто там не учитываются», — сказал Макаров.

Формат эксперимента позволит вести мониторинг эффекта ведения сбора на протяжении всего хода эксперимента, что позволит при необходимости корректировать систему. «Если нас волнуют ставки, давайте понизим на первый год ставки — скажем, первый год не больше 50. Посмотрели, как действует в первый год, потом будем повышать», — рассуждает он.

Кроме того, по мнению главы комитета, необходимо «установить верхнюю планку (сбора), а нижней должен быть «ноль».

"Вот сидит мэр Евпатории, у них есть детский курорт. Но есть и гостиницы, где живут взрослые. Естественно, когда он будет устанавливать, он будет исключать детей. Что же мы, за него, за мэра будем решать, какую ставку для кого ему устанавливать, кого ему исключать. Он будет сами он за это будет перед людьми отвечать», — отметил депутат.

Госдума в первом чтении приняла законопроект о курортном сборе. Законопроект предлагает установить курортный сбор в Крыму, а также Алтайском, Ставропольском и Краснодарском краях. Действовать такой сбор будет в течение пяти лет, начиная с 1 января 2018 года. Если эксперимент окажется удачным, то правительство может предложить ввести подобный сбор на всей территории РФ. Правительство предлагает обязать граждан, посещающих регионы-участники эксперимента, уплачивать курортный сбор — не более 100 рублей за сутки пребывания. Между тем, в зависимости от сезонности и значения курорта, ставка может быть снижена, в том числе и до 0 рублей.

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Тверская область также намерена присоединиться к эксперименту. Против выступили Дагестан и Ингушетия.

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Введение курортного сбора в регионах России
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