Москва, 29 июня, 2017, 12:30 — ИА Регнум. Московские чиновники, ссылаясь на указ президента России о дополнительных мерах безопасности при проведении чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года, раз за разом отказывают общественникам в проведении экологического митинга. Об этом 29 июня корреспонденту ИА REGNUM рассказала эколог и гражданский активист Любовь Якубовская.

Любовь Якубовская Активистка ведет диалог с мэром Москвы

Она трижды заявляла общегородской митинг экологической направленности и трижды получила отказ от мэрии. После второго отказа она встала в пикет напротив мэрии с плакатом «Собянин, ты экологов испугался?», а у себя на странице в Фейсбуке написала, что сообщит чиновникам FIFA о дискриминации по политическим взглядам.

«Обычно экологические митинги в Москве не вызывают такого ажиотажа. Их легко согласовывают, зная, что массовыми они не становятся последние несколько лет. Но в начале этого лета у защитников природы появилась новая глобальная головная боль — так называемая реновация», — уточняет общественница.

Любовь Якубовская Экологические проблемы сейчас совсем не кстати

По ее словам, в результате реализации этого проекта в 13 районах Москвы будет срублено каждое четвертое дерево. Нанесенный городу ущерб можно сравнить с пулевым ранением в лёгкое — выжить можно, но инвалидность на всю жизнь обеспечена. Также в результате массового сноса возникнут миллионы тонн строительного мусора, судьба которого не ясна. Вдобавок к этому проект реновации предлагает отказаться от существующих санитарных и иных норм, обеспечивающих безопасность и благоприятную среду для жителей города.

«Губительные последствия реновации должны были стать основной темой зелёного митинга, но не единственной. Однако чиновники мэрии упорно запрещают проведение митингов во время Кубка конфедераций, ссылаясь на президентский указ. Здесь-то и кроется казус. В Указе президента нет слов о запрете митингов, а только о дополнительном согласовании с органами МВД. И мэрия, делая недостоверную ссылку на Указ президента, выставляет его автором дискриминационного распоряжения», — утверждает Якубовская.

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Отказ в согласовании экологического митинга

Сразу возникает вопрос, а как связанны программа массового сноса домов и порождаемые ею экологические проблемы Москвы, и футбольные турниры? Эколог считает, что пусть на первый взгляд связь между FIFA и экологией не очевидна, тем не менее чиновники уловили ее мгновенно. Первое это то, что устав FIFA прямо запрещает дискриминацию по какому-либо признаку, включая политический. Экологические активисты как раз и хотели обратиться к FIFA с заявлением о недопустимости подобных мер.

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«Если Россия, как страна, которая собирается принять у себя Чемпионат мира, не в состоянии обеспечить безопасность одновременно с соблюдением прав и свобод своих граждан, то встает вопрос, нужен ли такой футбол? Кроме экологов этот вопрос не осмелился задать никто», — подчеркивает общественница.

Далее Якубовская обратила внимание на еще один аспект проблемы. По ее словам, FIFA руководствуется не только политическими принципами такими, как свобода собраний, но и внимательно относится к экологическим проблемам в регионах проведения футбольных мероприятий, а потому московским чиновникам срочно понадобилось снять сам повод для выступления экологов. Для чего, как она утверждает, тут же была придумана пресс-конференция руководителя природоохранного департамента Антона Кульбачевского в пресс-центре Кубка конфедераций, где он отрапортовал о якобы имеющихся достижениях в охране природы Москвы.

«Я попыталась попасть на пресс-конференцию, но мне было отказано. Кульбачевский в отсутствие профессиональных экологов рассказывал собравшимся о том, что в Москве снизилось количество вредных выбросов. В аудитории собрались только «правильные» журналисты, поэтому ни у кого не возникло «неудобных» вопросов, например по поводу недавнего выброса сероводорода, на запах которого жаловались москвичи в нескольких районах», — отмечает Якубовская.

Из всего вышеперечисленного общественница сделала неутешительный вывод о том, что правительство Москвы в очередной раз пытается замолчать существующие проблемы. Ведь то, что вольно трактуя президентские указы, и находя в них то, чего там нет и в помине, и под этим предлогом отказывая людям вправе донести свои озабоченности экологическими проблемами до сограждан, а также подменяя диалог с жителями города комплементарными для мэрии пресс-конференциями. Чиновники пытаются скрыть тот катастрофический ущерб, который они наносят природному комплексу города своей деятельностью, и его последствия для здоровья москвичей.

На призыв к диалогу никто не откликнулся

«Получив уже третий отказ в проведении митинга, мы не собираемся останавливаться и будем подавать новую заявку на митинг. Возможно, городские власти разрешат его в июле, сделав ставку на то, что традиционно в политическом смысле июль это самое тихое время и на митинг не удастся собрать участников. Тем не менее, наша группа в Фейсбуке «Митинг ЗА зелёную Москву» прирастает новыми участниками каждый день», — заключила эколог.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, зеленые территории Москвы продолжают активно застраивать. В этом ряду и жилой комплекс премиум-класса «Берег столицы», жилой дом по адресу улица Живописная 21 на территории ПИП «Москворецкий», и вырубленные под строительство автотрассы гектары деревьев в парке Кусково, подвергшийся атаке Ульяновский лесопарк.

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