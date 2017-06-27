Воронеж, 27 июня, 2017, 11:48 — ИА Регнум. Воронежское акционерное самолетостроительное общество, судя по всему, все же близко к тому, чтобы приостановить производство ближнемагистральных пассажирских самолетов Ан-148, спроектированных украинским КБ «Антонов». Чем это грозит воронежским авиастроителям, пытался разобраться корреспондент ИА REGNUM.

Http://www.vaso.ru Ан-148

История вопроса

Проект Ан-148 был разработан в АНТК им. О.К. Антонова, но основное его производство находилось (и пока находится в Воронеже). На ВАСО эти самолеты собирают c 2009 года. Воронежские региональные Ан-148 используются авиакомпаниями «Россия» и «Ангара», два «летающих госпиталя» на базе Ан-148 воронежские авиастроители собрали по заказу МЧС России. Но самый крупный контракт на сборку этих самолетов завод получил от Минобороны РФ — до конца 2018 года необходимо поставить 15 таких лайнеров. На сегодня, как накануне заявили на предприятии, осталось сдать заказчику пять самолетов, три из которых — в этом году.

Именно проект Ан-148 в последние годы стал наиболее прибыльным для воронежского предприятия. Так, в соответствии с отчетностью завода, 3,11 млрд рублей из 6,44 млрд рублей выручки ВАСО получило от производства Ан-148.

Политика и экономика

Осложнение отношений между Россией и Украиной в 2014 году отразилось и на совместном проекте с «Антоновым». В 2015 году воронежское предприятие задержало сдачу заказчику двух самолетов: в результате срок исполнения контракта был продлен до 2018 года. Тогда, напоминает «Коммерсантъ-Черноземье», вину за срыв сроков возлагали на украинских поставщиков — доля агрегатов, поставляемых соседями, составляла тогда около 30%. В итоге часть узлов, ранее поставляемых с Украины, заместили российские предприятия: так, шасси, которые ранее поставлялись из Днепропетровска (ныне — Днепр), ВАСО получает от нижегородского ОАО «Гидромаш».

В 2016 году ВАСО заместитель министра обороны Юрий Борисов признал, что зависимость от Украины остается, но тут же выразил уверенность, что срыва графика поставки лайнеров не будет.

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Кстати, то, что именно производство Ан-148 сейчас составляет значительную долю выручки ВАСО, имеет оборотную сторону: сокращение его выпуска влечет и падение доходов. Так, по итогам 2015 года ВАСО получил 3,62 млрд рублей чистого убытка — в том числе, и за счет недополучения выручки в 2 млрд рублей от производства Ан-148.

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Перспективы и планы

Перспективы производства Ан-148 на ВАСО довольно туманны. Накануне в пресс-службе предприятия опровергли информацию о приостановке производства в 2017 году, напомнив о контракте с Минобороны, но добавили, что дальнейшая судьба проекта будет зависеть от заказов. Их пока нет, хотя переговоры ведутся — в частности, с Индией, которая еще несколько лет назад рассматривала возможность покупки воронежских самолетов, и с Анголой.

Вместе с тем, на предприятии реализуется масштабный проект легкого транспортного самолета Ил-112В: на заводе полным ходом ведется сборка первого опытного образца. Изначально его первый полет планировался на июль, однако, по данным, которые недавно привел вице-премьер Дмитрий Рогозин, сроки перенесены на конец года.

Спрос на самолет уже есть: замминистра обороны РФ Юрий Борисов заявил, что речь может идти о потребности в сотне таких самолетов, Рогозин заявлял об интересе к самолетам со стороны других силовых структур и даже «Почты России». Кроме того, новинка заинтересовала и Индию, так что проблем с заказами воронежские авиастроители испытывать не будут.

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Кроме того, на ВАСО остается и производство Ил-96−300 и Ил-96−400. Здесь масштаб не столь велик, но спрос есть: на днях стало известно, что завод получил заказ на два самолета для специального летного отряда «Россия».

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