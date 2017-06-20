Симферополь, 20 июня, 2017, 10:07 — ИА Регнум. Нарушения при выполнении федеральной целевой программы (ФЦП) «Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя до 2020 года» выявили аудиторы Счетной палаты России.

Александр Дейнека. Севастополь. Порт. 1934

О результатах проверки 20 июня сообщила газета «Коммерсантъ» — со ссылкой на собственные источники в правительстве РФ.

В частности аудиторы пришли к выводу, что при реализации ФЦП зафиксирован низкий уровень освоения бюджетных средств: в 2015 году было освоено лишь 23,6%, в 2016 — 63%. Мало было привлечено и средств из внебюджетных источников — в 2015-м этот показатель составил 6%, а в 2016 году — 2,6%.

Причиной, как говорится в письме, которое председатель Счетной палаты Татьяна Голикова направила в адрес вице-премьера Дмитрия Козака (в СП не подтвердили существование этого письма, отмечает «Коммерсантъ»), стало называться «отсутствие эффективной системы управления» ФЦП. В частности отмечается, что обязанность по управлению возложена на дирекцию по управлению ФЦП, при этом в документах, регулирующих деятельность организации, функции по управлению ФЦП не установлены.

Что касается самой дирекции, то финансирование его деятельности в СП посчитали необоснованным, так как не были произведены расчеты затрат. В 2016 году дирекция на свою деятельность получила 163 млн рублей, в 2017-м — 157 млн.

«Обращают на себя внимание диспропорции в организационно-штатной структуре дирекции, а также значительный объем средств, направленных на выплаты ее сотрудникам, — 84,9 млн руб., или 78,6%», — цитирует издание письмо.

По данным Счетной палаты, половину — 30 из 60 — штатных должностей занимают руководители и их заместители. В 2016 году среднемесячные выплаты руководству дирекции составили от 472,6 тыс. руб. до 607,5 тыс. руб., а сотрудникам неруководящего звена — 302,8 тыс. руб., цитирует издание письмо.

Что касается строительства объектов в рамках ФЦП, то, по данным, приведенным в письме председателя Счетной палаты, из предусмотренных планом возведения 448 объектов (начатых в 2016 году) отставание зафиксировано по 180 объектам (40,2%).

В числе основных причин называются низкий уровень подготовки исходных данных по реконструируемым и вновь строящимся объектам, низкая готовность ресурсоснабжающих организаций к выдаче технических условий, длительность выполнения проектно-изыскательских работ, а также позднее заключение соглашений о предоставлении субсидий из госбюджета.

Кроме того, как констатируется, на данный момент информационные системы Крыма и Севастополя не соответствуют единым требованиям к региональным и муниципальным информационным системам в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

«Отмечаются значительные риски, связанные с полнотой и достоверностью информации при интеграции указанных информационных систем с единой информационной системой в сфере госзакупок», — говорится в письме.

Как отмечается, Севастополь и Крым должны были подготовить совместно с Минэкономики порядка 40 документов территориального планирования и градостроительного зонирования, однако они по состоянию на май 2017 года не согласованы и не утверждены.

В письме также сообщается, что по состоянию на 1 января 2017 года задолженность по уплате налогов и сборов в бюджет Крыма составила 665,9 млн руб., в бюджет Севастополя — 162,4 млн руб. (увеличилась с начала в 2016 года в 3,6 и 2,1 раза соответственно).

По данным издания, Дмитрий Козак 7 июня расписал поручение министру экономического развития Максиму Орешкину, министру финансов Антону Силуанову, главе Крыма Сергею Аксенову и врио губернатора Севастополя Дмитрию Овсянникову с требованием принять «исчерпывающие меры к повышению эффективности работы», устранить нарушения и «исправить упущения» — уже до 1 июля.

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«Программа развития Крыма и Севастополя будет реализована в срок»

Отметим, что сложности по реализации ФЦП не раз отмечались и в Крыму, и в Севастополе. Так, в январе руководитель дирекции АНО «Дирекция по управлению ФЦП» Андрей Никитченко заявлял, что средства, выделенные Севастополю в 2016 году по федеральной целевой программе социально-экономического развития, освоены на 67% (тогда как в конце 2016 года в правительстве города называли цифру в 5%). Тогда же, в январе, врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников отозвал представителя города из наблюдательного совета АНО «Дирекция по управлению федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года», а затем и вовсе заявил о целесообразности ликвидации дирекции.

В то же время заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров, в конце мая побывавший в Севастополе, констатировал отставание в выполнении ФЦП, однако подчеркнул, что это отставание некритично. Чуть раньше, на Ялтинском форуме, Назаров также высказал уверенность, что ФЦП будет реализована в срок.