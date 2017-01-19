Глава Севастополя: Дирекцию ФЦП целесообразно ликвидировать

Севастополь, , 17:19 — REGNUM Представитель Севастополя отозван из наблюдательного совета АНО «Дирекция по управлению федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года» по решению врио губернатора Дмитрия Овсянникова.

Решение, как сообщили РИА Новости, связано с тем, что основные действия, связанные с реализацией значимых для Севастополя проектов в рамках ФЦП, в 2016 году были реализованы правительством города без участия дирекции. В правительстве города считают, что со стороны дирекции в последнее время городу не было оказано никакого реального содействия при реализации документов ФЦП, а вся деятельность дирекции, «фактически сведена к пересылке и перекладыванию документов». В пример в правительстве региона приводят ситуацию с перебросом вод реки Коккозка и аэропортом «Бельбек» — по мнению представителя правительства региона, «дирекция не играет никакой роли в реализации ФЦП и дорого обходится налогоплательщикам». Более того, по мнению врио губернатора Севастополя, дирекцию «целесообразно» ликвидировать.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 17 января, руководитель дирекции АНО «Дирекция по управлению ФЦП» Андрей Никитченко встретился с журналистами. Он, в частности, заявил, что Средства, выделенные Севастополю в 2016 году по федеральной целевой программе социально-экономического развития, освоены на 67% (в конце года в правительстве города называли цифру в 5%).

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