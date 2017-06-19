Радио REGNUM: второй выпуск за 19 июня
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 19 июня, 2017, 18:00 — ИА Регнум.
- «Реинтеграцией Донбасса» Порошенко намерен прекратить АТО;
- Шесть энергокомпаний РФ претендуют на иранские нефтегазовые проекты;
- «Время для слияния Резервного фонда и ФНБ настало;
- Прогнозы и перспективы: на что вырастут цены в 2017 году?
- Шахтерский бунт на Дону: когда наступит мир в «угольном королевстве»?
- В Якутии сожгли символ Ысыаха стоимостью 4 млн рублей.
Выпуск на сайте https://regnum.podster.fm/360