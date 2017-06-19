Санкт-Петербург, 19 июня, 2017, 16:07 — ИА Регнум. Станцию метро «Беговая» в Приморском районе Санкт-Петербурга сдадут на год позже намеченных сроков. Об этом сегодня, 19 июня, сообщил вице-губернатор Игорь Албин. Как передает корреспондент ИА REGNUM, чиновник отметил, что Смольному приходится «считаться» с требованиями безопасности.

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«В отношении станции метро «Беговая» — всегда существуют требования правоохранителей, избыточные иногда, и мы, к сожалению вынуждены с этим считаться», — заявил Албин. «2019 год пока по нашим планам», — сказал он в ответ на вопрос, когда станцию все же сдадут.

Ранее предполагалось, что «Беговую» введут в эксплуатацию одновременно с «Новокрестовской» до 30 марта 2018 года. Станции «Беговая» и «Новокрестовская» расположены на строящемся продолжении Невско-Василеостровской линии, которое свяжет Васильевский остров с Крестовским островом и Приморским районом.

Игорь Албин подчеркнул, что, согласно решению губернатора Георгия Полтавченко, развитие метро в Петербурге является одним из приоритетов при обсуждении «финансовых трехлеток» — планов бюджетного финансирования на 2018−2020 годы. Вице-губернатор напомнил о существовании перспективной схемы развития метрополитена до 2025 года.

«В основном мы идем в рамках тех дат, которые там декларированы», — сказал Албин.

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Заметим, согласно схеме, в декабре 2017 года должно начать работу электродепо «Южное», станции «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары», но «Метрострой» и Смольный уже заявили, что Фрунзенский радиус сдадут тоже лишь весной 2018 года.

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При этом реконструкция Тучкова моста в Санкт-Петербурге может завершиться досрочно. Уже на этой неделе Игорь Албин проведет совещание, чтобы мобилизовать подрядчика, который уже приступил ко второму этапу реконструкции моста. На данный момент на переправе уже заменили всё гидравлическое оборудование.

«Надеюсь, что до конца года с опережением на три месяца мы завершим досрочно все работы по Тучкову мосту, это сильно облегчит транспортную ситуацию в центре города», — сказал Албин.