Ростов-на-Дону, 19 июня, 2017, 09:00 — ИА Регнум. При этом весь последний месяц о выплатах горнякам сообщается практически каждый день. Но тем не менее, в Гуково у штаб-квартиры компании-банкрота продолжают бастовать шахтеры, грозящие пойти на крайние меры. Но если посмотреть на ситуацию с объективной точки зрения, то в бедах шахтеров региональные власти не виноваты. И платить по долгам обманувшей своих работников угольной компании не обязаны. Хотя и платят.

Donland.ru Шахтеры

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Шахтёрам Ростовской области начали выплачивать апрельский транш

Напомним, ООО «Кингкоул» было образовано в декабре 2007 года. На момент образования 90% бизнеса принадлежало «Кингкоул груп лимитед», 10% контролировал глава компании Владимир Пожидаев. В Ростовскую область «Кингкоул» пришёл в конце 2012 года, купив у «Русского угля» (бывшим гендиректором которого был, кстати, все тот же Пожидаев) 100% акций ОАО «Угольная компания «Алмазная», ОАО «Замчаловский антрацит», ЗАО «Ростовгормаш», ЗАО «Гуковпогрузтранс» и ЗАО «ГуковТелеком». В 2014 году компания намеревалась добыть порядка 4 млн тонн угля, а затем нарастить объемы на 30−40%. Таким образом, к 2017 году «Кингкоул» планировал стать основным угледобытчиком юга России.

Но вместо этого астрономических сумм достигли долги компании перед кредиторами. Так, в структурах «Кингкоул» образовалась дебиторская и кредиторская задолженность по отношению друг к другу и к своему головному предприятию в общей сумме более 1 млрд рублей. Кроме того, схема расчётов головной компании третьим лицам привела к долгам по выплатам заработной платы работникам.

К 2016 году общая сумма долга по зарплате достигла огромных размеров — более 340 млн рублей. Причем отдавать долги работникам, месяцами не получавшим заработанное, было нечем: компания была объявлена банкротом, попала под внешнее управление, и её имущество выставили на торги. Сам Владимир Пожидаев весной 2017 года был приговорен к 5 годам колонии общего режима. На этом сказке о «королевском угле» (kingcoal в переводе с англ. — «король-уголь») на Дону пришел конец.

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Но спохватились шахтеры только тогда, когда им прекратили платить зарплату. Тогда инициативная группа угольщиков достаточно быстро поняла, что добиться чего-либо от владельцев компании-банкрота им, скорее всего, не удастся. В этой ситуации, вспомнив опыт 90-х годов, горянки решили заставить расплатиться по долгам бизнеса местные власти. Мол, кто, как не они, якобы обязаны были вовремя пресечь деятельность обманщиков-предпринимателей. А если не уследили за ними — пусть платят.

Исходя из такой неправовой, но охотно поддержанной массами логики, и начала действовать созданная в Гуково инициативная группа. В итоге весь 2016 год шахтерский регион сотрясали акции протеста — от митингов и пикетов до голодовки и так и не состоявшегося марша горняков «на Москву».

Власти Ростовской области оказались в сложном положении. Не отреагировать на требования более чем 2 тыс. человек, оказавшихся без средств к существованию, они не могли. Но откуда взять средства? Провести по бюджету погашение долгов коммерческого предприятия, не имеющего к региональному правительству никакого отношения, было бы просто вопиющим нарушением закона. То же самое — выделить из резервного фонда, который подобных трат не предусматривает.

И все-таки решение было найдено. По ходатайству губернатора Василия Голубева выплату долгов по шахтерским заплатам стала осуществлять учрежденная Ростовской областью Региональная корпорация развития. Для этого Корпорация выкупила права требования к обанкротившемуся «Кингкоулу», прекрасно понимая, что компенсировать свои затраты, если и удастся, то очень нескоро.

И 25 августа 2016 года ОАО «РКР» перечислило деньги первым 220 горнякам. С этого времени процесс погашения долгов перед шахтёрами идёт по нарастающей. По состоянию на 15 июня шахтерам «Кингкоула» выплачено почти 276 млн рублей документально подтвержденной задолженности по заработной плате.

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Правительством области была разработана «Дорожная карта» погашения задолженности по зарплате шахтёрам. В ней пошагово расписана стратегия работы по всем направлениям для скорейшего и максимально безболезненного исправления ситуации. В соответствии с документом погасить задолженности планируется в срок до 1 июля 2017 года.

Согласно «Дорожной карте», долги по зарплате зафиксированы до момента начала процедуры банкротства. Однако вполне вероятно, что задолженность может остаться и после всех проведенных выплат. Поэтому дальнейшая работа в этом направлении с шахтерами «Кингкоула» после 1 июля будет вестись в индивидуальном режиме.

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Помимо этого, было принято решение включить в число получателей долгов по зарплатам работников сервисных структур «Кингкоула». С персоналом обстоит самая сложная ситуация, так как нет ни имущества, ни многих подтверждающих документов, значит, конкурсное производство по законодательству вестись не может. То есть шансов получить деньги у бывших работников таких предприятий просто нет. Поэтому им была оказана материальная помощь: свыше 430 работников сервисных предприятий получили материальную помощь на сумму почти 10 млн рублей.

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Кроме денег, по инициативе донского минпромэнерго угольные компании региона безвозмездно выдали социально незащищенным работникам и пенсионерам предприятий «Кингкоула» 810 тонн угля. Распределение угля производилось инициативной группой по спискам, согласованным общим собранием шахтёров. Также работникам прогоревшей компании и членам их семей была оказана по их личным обращениям персональная адресная помощь.

Однако кому-то всего этого кажется мало. И на фоне всеобщего умиротворения (а чего шуметь, если платят?), по-прежнему раздаются голоса недовольных, продолжающих регулярно ходить на пикеты, чтобы поругать власти.

Ранее ИА REGNUM информировало о недовольстве членов инициативной группы, которые заявляли о том, что шахтёрам вместо выплат приходят, по их собственному утверждению, «копейки». Исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Региональная корпорация развития» Александр Жуков отметил, что выплаты бывшим работникам «Кингкоула» перечисляются в размере от нескольких десятков до сотен тысяч рублей. Большинству шахтёров долги по зарплате полностью погашены.

Довольно странная ситуация сложилась и с частью имущества одной из компаний, отданного на хранение бывшим работникам «Кингкоула» (в числе которых есть и активисты протестного движения). В настоящее время полицией Красносулинского района Ростовской области собраны материалы по фактам незаконного завладения имуществом, принадлежащим компании. Проверка проводится в отношении ряда бывших сотрудников предприятия.

Сами же пикетчики устроиться на работу не спешат, хотя им были предложены различные вакансии, в том числе по специальности и с нормальной для города Гуково зарплатой. Те же, кому некогда протестовать и нужно зарабатывать, уже давно трудоустроились и работают на других предприятиях.

Как следует понимать, в данном случае социальные соображения пересилили конкретно-экономические. И власти пошли на всё, чтобы сохранить в Ростовской области привычные её жителям стабильность и спокойствие. Жаль, что не все это понимают. И не всем удается вовремя остановиться, чересчур увлекшись завораживающим притяжением «уличной демократии».