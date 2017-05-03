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Шахтерам Ростовской области перечислено уже почти 265 млн рублей

Экономика

Апрельские выплаты завершены

Шахтеры
Иллюстрация:  ‪donland.ru
Шахтеры

Ростов-на-Дону, 3 мая 2017, 07:00 — REGNUM  в Ростовской области горнякам обанкротившейся компании «Кингкоул», которые пострадали от действий работодателя, перечислено около 265 млн рублей в счет погашения долгов по заработной плате. Как проинформировали ИА REGNUM в пресс-центре ОАО «Региональная корпорация развития» 3 мая, апрельский транш в размере 47,3 млн рублей шахтёрам выплачен.

Источник апрельских выплат не уточняется. Вероятнее всего, корпорация, которая занимается этой проблемой с августа 2016 года, вновь направила на эти цели заёмные средства. О реализации имущества угледобывающей компании пока ничего неизвестно.

Выплаты горнякам будут продолжены ближе к концу мая. К этому времени будут уточнен список выплат и проведена сверка счетов.

Сами горняки процессом выплат не совсем довольны. Периодически шахтеры жалуются на неравномерность погашения долгов, вычет выплаченной ранее компенсации за задержку зарплаты в 2015—2016 годах и грозятся устроить очередные акции протеста.

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Напомним, рассчитаться с угольщиками власти Ростовской области планируют до 1 июля 2017 года. Ежемесячно на эти цели взаймы корпорация берет по 50 млн рублей. Общий долг же перед шахтёрами за 2015−2016 годы был накоплен в размере 320 млн рублей. В числе пострадавших — более 2 тыс. человек. Инициативная группа угольщиков привлекла внимание к проблеме региональных и федеральных чиновников в августе 2016 года, устроив серию пикетов и объявив голодовку.

Генеральный директор обанкротившейся компании Владимир Пожидаев, который довел работников до отчаяния, осуждён. За многомиллионные долги перед горняками и злоупотребление полномочиями он проведёт пять лет в колонии общего режима. Также ему вменён штраф в размере 350 тыс. рублей.

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